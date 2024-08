Ein Stück Müll für etwas Großes: Tiernothilfe Nord kämpft ums Überleben

Der Tiernothilfe Nord aus Soltau steht das Wasser offenbar bis zum Hals. In einem verzweifelten Facebook-Post wendet sich der Verein mit einer traurigen Nachricht an seine Follower. Notfälle können aufgrund der schwierigen finanziellen Lage nicht mehr angenommen werden. Jetzt gilt es, wenigstens die Versorgung der anwesenden Tiere sicherzustellen.

„Es ist leider soweit, wir müssen aufgeben. Wir haben gekämpft, Flohmärkte veranstaltet, im Auktionsmarkt verkauft, Kronkorken und Schrott gesammelt, aber all das Kämpfen hat nichts gebracht. Wir sind finanziell am Ende!!!“, heißt es in dem am 15. August geschriebenen Posting. Ohne Hilfe sei das alles nicht mehr zu schaffen.

In den vergangenen drei Monaten musste der Verein demnach allein 52.236 Euro an Tierarztkosten stemmen. Auch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der Krieg und die Inflation hätten die finanziellen Reserven des Vereins aufgezehrt. Trotz aller Bemühungen, neue Einnahmequellen zu erschließen, drohe das Aus.

Tiernothilfe Nord vor dem Aus

Aktuell kümmert sich die Tiernothilfe um 24 Katzen aus einem Haushalt, in dem Tiere gehortet wurden, sowie zusätzlich um 94 Kitten und Jungtiere sowie neun Hunde. Doch die Kapazitäten seien erschöpft.

„Uns blutet das Herz, dass wir keine Notfälle mehr aufnehmen können, aber jetzt zählt es erst einmal, die durchzubekommen, die da sind.“

Das könnte Sie auch interessieren: Herzlose Hamburger: Tierheim füllt sich schon jetzt mit „Urlaubsopfern“

Seit November 2017 gibt die Tiernothilfe in Kooperation mit der Tafel Soltau monatlich Futter für Bedürftige mit Haustieren aus. Doch auch diese Hilfeleistung steht nun auf der Kippe, da die Mittel für den Zukauf von Futtermitteln fehlen. Ohne Hilfe ist das alles nicht mehr zu schaffen. „Wenn nur jeder Follower einen Euro spenden würde, könnten wir uns noch ein bis zwei Monate über Wasser halten. Wir möchten nicht aufgeben müssen,“ schreibt der Verein in dem Posting weiter.

Tiernothilfe Nord: Kronkorken für den guten Zweck

Das Posting wurde auch in der Gruppe „Nettwerk“ bei Facebook geteilt. Da die Tiernothilfe seit einiger Zeit Kronkorken sammelt und diese beim Schrotthändler gegen Geld für die Tiere eintauscht, appelliert die Erstellerin des Beitrags an Mitarbeitende der vielen Kneipen, Lokale und Restaurants in Hamburg: „Meine Hoffnung ist, dass es hier Mitarbeitende gibt, die diese Information mit in ihren Betrieb nehmen können und fleißig für die Tierhilfe sammeln und spenden.“ Bei der letzten Sammlung konnten aus 5,92 t Metall ganze 1184 Euro für die klammen Kassen gesammelt werden. Wie man die Kronkorken spenden kann, lesen Sie hier. Mit einer Spende wird aus einem kleinen Stückchen Müll, das sonst achtlos weggeworfen wird, dann vielleicht doch etwas Großes.