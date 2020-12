Dreister Betrug bei Hamburg: Falscher Microsoft-Mitarbeiter räumt Konto leer

St. Michaelisdonn -

Dreiste Masche: In St. Michaelisdonn (Dithmarschen) fiel eine 59-Jährige auf einen angeblichen Microsoft Mitarbeiter rein. Am Ende war ihr Konto geplündert.

Laut Polizei nahm das Betrugsopfer am 22. Dezember gegen Mittag einen Anruf an. An der Leitung: ein angeblicher Microsoft Mitarbeiter, der behauptete, die Frau auf eine Sicherheitslücke in ihrem Computer hinweisen zu wollen.

Bei Hamburg: Falscher Microsoft Mitarbeiter räumt Konto leer

Obwohl die Frau zunächst skeptisch war, ließ sie sich schließlich von der vermeintlichen „Sicherheitslücke“ überzeugen. Der Anrufer leitet die Frau telefonisch an, sie tippte am PC die Vorgaben ein. Auf diesen Wege verschaffte sich der Unbekannte Zugriff zu ihrem Konto und hob in mehreren Schritten 600 Euro ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Betrüger verlangen 24.000 Euro für Corona Spritzen

Erst am Nachmittag bemerkte die Betrogene die Abzockerei und ließ ihr Konto sperren.