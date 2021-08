Drama in Wohnung: Frau soll Mann mit Knochenbruch tagelang Hilfe verweigert haben

Während der Evakuierung eines Mehrfamilienhauses in Bad Doberan (Landkreis Rostock) am vergangenen Donnerstag entdeckten die Einsatzkräfte einen verletzten 72-Jährigen in der Wohnung einer Frau. Fünf Tage lang soll die Mieterin den Mann mit einem gebrochenen Oberschenkel auf dem Boden liegen gelassen haben. Nun ermittelt die Rostocker Staatsanwaltschaft.

Beim Abriss eines Nachbarhauses wurde eine Gasleitung beschädigt. Sofort sollte das Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Doch die 58-Jährige verweigerte sich zunächst, ihren Wohnungsschlüssel herauszugeben. Auch habe sie den Rettungskräften gegenüber unterschiedliche Angaben gemacht.

Die Helfer wurden misstrauisch. In ihrer Wohnung fanden sie dann den schwer verletzten Mann. Er sei nach eigenen Angaben Tage zuvor gestürzt und hatte sich dabei den Oberschenkel gebrochen.

Drama: Frau soll verletztem Mann tagelang Hilfe verweigert haben

Laut Aussage der Frau und Schätzungen des Notarztes soll der Verletzte fünf Tage lang so gelegen haben, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Die Rostocker Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen die Frau wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung.

Das könnte Sie auch interessieren: Schock für Mutter bei Hamburg: Ex-Mann entführt Tochter an ihrem 4. Geburtstag

Nach Erstversorgung vom Notarzt wurde der Mann in das Krankenhaus Hohenfelde gebracht. Spuren einer möglichen Auseinandersetzung hätten wegen des schlechten Zustands der Wohnung nicht gesichert werden können. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag in Rostock erklärte, sollen die Mieterin und das Opfer im Zuge der Ermittlungen noch einmal befragt werden. (mp)