Dramatische Stunden in Schwerin: Am Mittwoch hat die Polizei in der mecklenburg-vorpommerschen Landeshauptstadt gewaltsam versucht, eine afghanische Familie zu trennen und die älteren Kinder abzuschieben. Weil die Familie im Kirchenasyl lebte, hagelt es nun scharfe Kritik.

Ein Plattenbau am Stadtrand von Schwerin. Hier lebte die Familie aus Afghanistan seit einer Woche im Kirchenasyl. Das Haus gehört einer örtlichen Kirchengemeinde, die der bekannten afghanischen Frauenrechtlerin und TV-Journalistin, ihrem Mann und den vier Kindern im Alter von 10, 13, 18 und 22 Jahren Schutz vor einer Abschiebung bot.

Söhne von bekannter afghanischer TV-Journalistin sollten abgeschoben werden

In ihrer Heimat war die Journalistin mehrfach und massiv von den Taliban mit dem Tod bedroht worden. Nach Angaben der Nordkirche war der Familie über das Aufnahmeprogramm der Bundesregierung eine Anerkennung in Deutschland zugesichert worden. Da sich die Visumserteilung aber verzögerte, habe sich die Familie schließlich über den Iran und Spanien auf den Weg nach Deutschland gemacht. Genau das wurde ihr nun zum Verhängnis.

Am Mittwochmorgen fuhren zwei Funkstreifenwagen vor dem Gemeindehaus vor. Anwohner berichteten, dass kurz darauf laute Schreie einer Frau zu hören gewesen seien. Denn: Die Polizisten waren gekommen, um die beiden volljährigen Söhne der Familie nach Spanien abzuschieben – dem ersten Einreiseland in der EU.

Nach Darstellung der Polizei versuchte die Mutter, die Abschiebung ihrer beiden Söhne, von denen der ältere kognitiv eingeschränkt ist, zu verhindern. Ein Sprecher der Nordkirche erklärte der MOPO, die Beamten hätten daraufhin ein Einsatzkommando angefordert.

Polizei dringt „mit einfacher körperlicher Gewalt“ in Wohnung ein – Familie traumatisiert

Bilder vom Einsatzort zeigen die Spezialkräfte der Polizei mit Rammbock und Kettensäge. Die Geräte kamen zwar laut dem Sprecher der Nordkirche nicht zum Einsatz. Dennoch seien die Einsatzkräfte schließlich „mit einfacher körperlicher Gewalt“ in die Wohnung eingedrungen, sagte eine Polizeisprecherin.

Eskalation in Schwerin: Eine Spezialeinheit führt den Ehemann (49) der bekannten afghanischen Frauenrechtlerin aus dem Haus der Kirchengemeinde. dpa Eskalation in Schwerin: Eine Spezialeinheit führt den Ehemann (49) der bekannten afghanischen Frauenrechtlerin aus dem Haus der Kirchengemeinde.

Dort habe man die Mutter in einem psychischen Ausnahmezustand vorgefunden. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Nach MOPO-Informationen wurde der Abschiebeversuch abgebrochen. Der Sprecher der Nordkirche erklärte, der Vorfall habe die Mutter und den 22-jährigen Sohn, der sich im Verlauf der Geschehnisse mit einer Glasscherbe verletzte, schwer traumatisiert. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Nordkirche kritisierte den polizeilichen Einsatz scharf. Die Flüchtlingsbeauftragte Dietlind Jochims bezeichnete die versuchte Abschiebung der Kinder als „beschämend und mit den Grundsätzen der Menschenrechte unvereinbar.“

Verstoß gegen die Menschenrechte: Nordkirche kritisiert Einsatz scharf

Die Pastorin wies darauf hin, dass der Staat das Kirchenasyl grundsätzlich toleriert, um gemeinsam zu guten humanitären Lösungen zu kommen. Die Kirche prüfe jeden Einzelfall sehr genau, bevor sie Asyl gewähre, um den Betroffenen Zeit für juristische Prozesse zu verschaffen. In der Regel handele es sich um besondere Härtefälle.

„Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat selber festgehalten, dass eine Familientrennung hier vermieden werden soll. Außerdem ist das Kirchenasyl gebrochen worden, was dem bekundeten Respekt für diesen Schutzraum widerspricht“, kritisiert Pastorin Jochims.

Auch Bischöfin Nora Steen hatte am Mittwoch betont: „Solch eine bedrohliche und eskalierende Situation wie heute Morgen in Schwerin hat diese Familie massiv retraumatisiert und ist unzumutbar. Ich bitte alle zuständigen Behörden, den Schutzraum Kirchenasyl zu achten.“

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Constanze Oehlrich forderte, die gesamte Familie in Deutschland in ein geregeltes Verfahren zu übernehmen und sie so vor weiteren Abschiebeversuchen zu schützen: „Deutschland hat die Möglichkeit, über das sogenannte Selbsteintrittsrecht, das in der Dublin-Verordnung geregelt ist, die Zuständigkeit zu übernehmen.“

Abschiebung eskaliert: „Auch Kirchen müssen sich an Recht halten“

CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow verwies dagegen auf geltendes Recht. „Wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, muss auch gegen dessen Willen unser Land verlassen. Die Polizei hat nach meinem Eindruck korrekt gehandelt“, erklärte Liskow. Es stehe jeder Kirchengemeinde zwar frei, eine politisch ablehnende Haltung zum geltenden Asylrecht einzunehmen. „Damit geht aber keine Befugnis einher, das Asylrecht missachten zu dürfen. Auch die Kirchen müssen sich an nationales Recht halten“, mahnte der CDU-Politiker.

Ein Sprecher des zuständigen schleswig-holsteinischen Integrationsministeriums teilte am Donnerstag mit, dass die Abschiebung vorerst ausgesetzt sei. Die Stadt Kiel als zuständige Zuwanderungsbehörde habe das sogenannte Amtshilfeersuchen zur Rückführung der Familie zurückgezogen. „Als Fachaufsicht stehen wir im Kontakt mit der Zuwanderungsbehörde und prüfen das weitere Vorgehen.“