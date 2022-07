Dieses Reiseziel im Norden ist fast so teuer wie München

Sommerzeit ist Ferienzeit – und die verbringen die Deutschen immer öfter im eigenen Ferienhaus. Der Zweitwohnsitz an Nord- oder Ostseeküste ist vielerorts allerdings ein teurer Spaß. In mancher großen Stadt ließe sich dafür schon ein Eigenheim erwerben.

Rund 1,55 Millionen Menschen besitzen in Deutschland laut einer Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) ein eigenes Haus oder eine Wohnung als Zweitwohnsitz für den Urlaub. Der Trend hält bereits seit einigen Jahren an: 2016 lag die Zahl noch bei rund 0,93 Millionen Menschen, 2020 bereits bei 1,26 Millionen.

Ferienhäuser: St. Peter-Ording so teuer wie München

Das Online-Portal „ImmoScout24“ hat nun ausgewertet, wieviel Wohnfläche Kaufinteressierte für bis zu 400.000 Euro an der Nord- oder Ostseeküste bekommen. Das beste Verhältnis von Preis zu Wohnfläche gibt es demnach in Cuxhaven. Dort konnten Interessierte im Mai und Juni 2022 mit diesem Budget im Durchschnitt rund 104 Quadratmeter Wohnfläche kaufen.

Knapp darunter liegt Husum mit durchschnittlich 99 Quadratmetern. Im Ostseebad Bad Doberan lagen die „ImmoScout24“-Inserate im gleichen Zeitraum immerhin bei 90 Quadratmeter Wohnfläche für höchstens 400.000 Euro. Verglichen mit anderen Urlaubsregionen oder großen Metropolen lägen alle drei Orte damit auf einem niedrigeren Preisniveau, rechnet das Portal vor.

Anders gestaltet sich die Lage auf Rügen. Mit im Schnitt 59 Quadratmetern liegt die Ostseeinsel auf Augenhöhe mit Städten wie Düsseldorf (58,5 m2) oder Berlin (58,3 m2). Am wenigsten Wohnfläche für 400.000 Euro gibt‘s an der Ostsee in Warnemünde mit rund 50 Quadratmetern. An der Nordseeküste belegt St. Peter-Ording den Spitzenplatz: Mit einem Budget von maximal 400.000 Euro können Interessierte dort knapp 37 Quadratmeter kaufen – und damit nur wenig mehr als in München (36 m2).

Sylt macht der „ImmoScout24“-Auswertung zufolge dem Status als „Insel der Reichen“ alle Ehre. Für 400.000 Euro gab es dort kein einziges Angebot. Für die Analyse wurden im Mai und Juni 2022 alle „ImmoScout24“-Kaufinserate für Eigentumswohnungen und Häuser mit einem Preis von bis zu 400.000 Euro für ausgewählte Urlaubsorte und sieben deutschen Städte berücksichtigt.