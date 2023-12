Warum in die Ferne schweifen? Sieh', das Gute liegt so nah! Um einen schönen Campingurlaub zu verbringen, müssen Reisefans aus dem Norden meist nicht weit fahren. Von den 24 besten Plätzen Deutschlands liegen gleich elf zwischen Nord- und Ostsee. Insbesondere eine beliebte Insel räumte mächtig ab. Die MOPO zeigt, wo Camping im Norden richtig viel Spaß macht.

Jahr für Jahr testet der ADAC Campingplätze auf Herz und Nieren. Wer fünf von fünf Sternen erreicht, darf sich dann „Superplatz“ nennen. Weil Dosen-Ravioli, ranzige Toiletten und schnödes Rumgammeln längst „out“ sind, spielen Faktoren wie Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebote oder der Zustand des Geländes bei der Auswahl dieser Top-Campingplätze eine große Rolle.

Vier „Superplätze“: Fehmarn ist Camping-Hotspot an der Ostsee

2024 dürfen sich 24 Plätze „Superplatz“ nennen – elf von ihnen liegen in Norddeutschland. Zum großen Star avanciert die Ostsee-Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein) mit vier ausgezeichneten Campingplätzen. „Camping Miramar“ überzeugte den ADAC unter anderem mit dem „feinen Sandstrand“, der Kinderanimation oder den Wellnessangeboten direkt am Wasser.

Der „Camping- und Ferienpark Wulfener Hals“ liegt zwischen dem Burger Binnensee und der Ostsee. (Archivbild) IMAGO / Zoonar Der „Camping- und Ferienpark Wulfener Hals“ liegt zwischen dem Burger Binnensee und der Ostsee. (Archivbild)

Der „Camping- und Ferienpark Wulfener Hals“ punktete mit der Lage, die vor allem für Wassersportler:innen perfekt geeignet sei. Es gibt Tauchkurse, einen Bootsverleih, eine Schule für Wind- und Kitesurfen – und sogar ein beheizbares Freibad. Das „Insel-Camp“. bietet einen extra Bereich für Hundebesitzer:innen. Auch das Dampfbad oder der Wasserspielplatz überzeugten die Expert:innen. Das Fehmarn-Quartett komplettiert „Camping Strukkamphuk“: „Ein Paradies direkt am Meer“, findet der ADAC. Tauchen und Surfen sind dort möglich, es gibt eine große Skaterbahn und eine gute Anbindung an die Radwege.

Die Ostsee ist super, aber es muss nicht unbedingt Fehmarn sein? Kein Problem: In der Region gibt es noch drei weitere „Superplätze“. Zu denen zählt der seit mehr als 50 Jahren bestehende Platz „Ostseecamping Familie Heide“ in Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Mitten in einem Landschaftsschutzgebiet gelegen, gibt es für Campingfans dort unter anderem eine Sauna, ein vielfältiges Sportprogramm und mehrere Spielplätze für die Kinder.

In Grube (Kreis Ostholstein) liegt der Platz „Rosenfelder Strand Ostsee Camping“. Auch hier dürften sich Reisende von ganz jung bis ganz lebenserfahren pudelwohl fühlen. Die Sauna und das Fitnessangebot überzeugten den ADAC mit dem Blick auf die Ostsee, es werden Massagen angeboten, für Kinder gibt es im platzeigenen Abenteuerwald Aktivitäten wie Gruselwanderungen.

Auch Campingplätze in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern überzeugen

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen „Superplatz“ an der Ostsee: Der „Campingpark Kühlungsborn“ im gleichnamigen Ostseebad (Landkreis Rostock). Der ADAC lobte die „Wohlfühl-Atmosphäre“ zwischen Bäumen und Sandstrand. Hunde sind dort erlaubt, es gibt zahlreiche Aktivitäten von Golf über Segeln bis zu Surfkursen und besonders viele Angebote für Kinder.

An der mecklenburgischen Seenplatte in Wesenberg liegt der „Camping- und Ferienpark Havelberge“, der ebenfalls alle fünf Sterne verliehen bekommen hat. „Ein Muss für Wander- und Fahrradfans“, hieß es vom ADAC. Glücklich dürften auf dem Platz auch diejenigen Reisenden werden, die sich in luftige Höhen trauen: Es gibt einen eigenen Hochseilgarten.

Weiter geht die „Superplätze“-Reise in Niedersachsen, nämlich am nördlich von Osnabrück in Rieste gelegenen Alfsee. Zum Badesee gehört der „Ferien- und Erlebnispark“. Zu den Highlights des Campingplatzes gehören die eigene Kartbahn und der Irrgarten. Wer nicht im See selbst baden will, darf sich im „Germanenland“ austoben – ein im germanischen Stil gebautes Schwimmbad mit Spa-Bereich.

Eine Familie radelt im „Südsee-Camp“ in der Lüneburger Heide an Ferienhäusern vorbei. (Archivbild) dpa | Angelika Warmuth Eine Familie radelt im „Südsee-Camp“ in der Lüneburger Heide an Ferienhäusern vorbei. (Archivbild)

In Wietzendorf bei Soltau (Landkreis Heidekreis) liegt das „Südsee-Camp“. Dieser ADAC-„Superplatz“ überzeugte, ganz dem Namen entsprechend, unter anderem mit einer tropischen Badelandschaft. Außerdem gibt es einen eigenen Hochseilgarten und sogar einen eigenen Reiterhof.

46 ADAC-„Superplätze“: Frankreich liegt ganz vorne

Ganz neu ins „Superplätze“-Ranking hat es das „Nordsee-Camping Neuharlingersiel“ geschafft. Der Platz im Nordseeheilbad im Landkreis Wittmund liegt direkt an der Küste. Der Weg zum Strand ist entsprechend kurz, auch der Nordseeküsten-Radweg oder die Insel Spiekeroog sind leicht zu erreichen. Wer doch lieber auf dem Campingplatz bleiben will, findet dort unter anderem eine Sauna, einen Fitnessraum oder ein Unterhaltungsprogramm für Kinder.

Mit 24 „Superplätzen“ liegt Deutschland im internationalen Vergleich übrigens auf dem dritten Platz. Noch besser schnitten nur Italien (38) und Frankreich (46) in der Rangliste des ADAC ab.