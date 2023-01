Neues Jahr, neue Superplätze: Der ADAC hat erneut seine 5-Sterne-Campingplätze bekannt gegeben. Spots im Norden dominieren die Liste in diesem Jahr – ganz vorn liegt Schleswig-Holsteins. Und zwar vor allem an der Ostseeküste – eine Insel räumt so richtig ab.

Inspekteure des ADAC haben deutschland- und europaweit diverse Campingplätze besucht und nach strengen, aber transparenten Kriterien beurteilt. Schwerpunkte bei der Beurteilung waren Sanitäranlagen, das Gelände selbst sowie die Versorgung. Ebenfalls fließt in die Beurteilung mit ein, ob es schöne Bademöglichkeiten und genügend Freizeitangebote gibt. In Deutschland erhielten insgesamt 20 Campingplätze den 5-Sterne-Titel ADAC-Superplatz, sechs davon allein in Schleswig-Holstein.

Ostseeinsel Fehmarn ist Qualitätshotspot der Campingszene

Die Ostseeinsel Fehmarn ist in diesem Jahr der Qualitätshotspot der Campingszene in Schleswig-Holstein. Vier der sechs schleswig-holsteinischen Superplätze sind auf der Insel: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Inselcamp Fehmarn, Camping Miramar und Camping Strukkamphuk.

Ostseecamping Familie Heide an der Eckernförder Bucht und Rosenfelder Strand Ostsee Camping an der Lübecker Bucht sind die anderen beiden 5-Sterne-Plätze aus Schleswig-Holstein. Sollte das nicht genug Ostsee sein, hat Mecklenburg-Vorpommern noch zwei weitere Campingplätze dieser Qualität im Angebot: Camping- und Ferienpark Havelberge und Campingpark Kühlungsborn. Wer jedoch mehr Kontinentalwetter und weniger Wind mag, kann sein Zelt auch in Niedersachsen entweder auf dem Campingplatz Alfsee Ferien- und Erlebnispark oder dem Südsee-Camp in Wietzendorf aufstellen.

Im Europa-Ranking erreicht Deutschland den 4. Platz

Genau die Hälfte aller diesjährigen deutschen Superplätze befinden sich also im Norden – Bayern, das Bundesland mit den meisten Campingplätzen, hat nur drei 5-Sterne-Plätze. Es hängt rein von der Qualität ab und von der objektiven Beurteilung der Inspekteure. Wie bei Hotels beurteilen wir die Campingplätze nach Sternen, erklärte Thomas Reimann von ADAC-Camping. Zwar gebe es an der Nordseeküste auf Sylt, Amrum und Büsum auch sehr gute Plätze, aber nun mal kein 5-Sterne-Campingerlebnis. Denn nicht nur die Qualität der Anlagen und Angebote auf dem Gelände seien laut Reimann entscheidend, der Faktor Quantität werde auch nicht außer Acht gelassen. So könne eine Campinganlage außerordentliche Anlagen haben, aber wenn es mehr Gäste gebe als Platz, dann reiche das nicht mehr für 5 Sterne.

Im Europa-Ranking erreicht Deutschland mit 20 ADAC-Superplätzen insgesamt den 4. Platz. Kroatien erreicht Platz 3 nur mit einem 5-Sterne-Platz mehr, Frankreich kommt sich mit 29 Luxusplätzen auf Platz 2. An der Europa-Spitze in Sachen 5-Sterne-Campingplätze ist Italien mit 33 Campingplätzen. (cb)