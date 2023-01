Derzeit überlegen wieder viele Hamburger und Deutsche, an welcher Küste sie die heißen Tage genießen sollen – sind diese doch mit dem 9 Euro-Ticket nun günstiger zu erreichen als zuvor. Aber wo gibt’s die schönsten Strände, wo tummeln sich die Promis, wohin zieht es Familien und wie gut ist eigentlich die Wasserqualität? Ein MOPO-Team hat 13 Punkte verglichen – mit überraschend deutlichem Ergebnis! Lesen Sie den gesamten Check mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Wo gibt’s die schönsten Strände, wo tummeln sich die Promis, wohin zieht es Familien und wie gut ist eigentlich die Wasserqualität? Derzeit überlegen wieder viele Hamburger und Deutsche, an welcher Küste sie die heißen Tage genießen sollen – sind sie doch mit dem 9 Euro-Ticket nun günstiger zu erreichen als zuvor. Ein MOPO-Team hat 13 Punkte verglichen – mit überraschend deutlichem Ergebnis! Hier gibt’s den großen Nordsee/Ostsee-Vergleich:

Sportangebot an Nord- und Ostsee

Die Ostsee ist nicht so rau, da finden auch Surf- und Segel- Anfänger an der ganzen Küste beste Bedingungen, wie hier auf Fehmarn. picture alliance / Moritz Beck/Tourismus-Service Fehmarn/dpa-tmn | Moritz Beck Die Ostsee ist nicht so rau, da finden auch Surf- und Segel-Anfänger an der ganzen Küste beste Bedingungen, wie hier auf Fehmarn.

Klar, Beach-Volleyball kann man überall spielen, Joggen geht auch immer. Aber beim Sport zeigt sich: Meer ist nicht gleich Meer. Für Windsurfen, Kiten oder Segeln ist die raue Nordsee ein Traumrevier – aber eher für Experten. Die zahmere Ostsee bietet die schöneren, abwechslungsreicheren Reviere. Auch Schwimmer, Radfahrer, Wanderer und Reiter werden hier glücklicher.

Daher: Punkt für die Ostsee!

Natur pur

Schafe grasen bei sonnigem Wetter auf dem Deich am Westerhever Leuchtturm. picture alliance/dpa/Frank Molter Schafe grasen bei sonnigem Wetter auf dem Deich am Westerhever Leuchtturm (Nordsee).

Flach, flacher, am flachsten: Puristen lieben die Nordsee. Endlose Deiche und Wiesen, kein Hügel weit und breit, das raue Meer, die herrlichen Dünen.

Die Ostsee ist verspielter. Bäume säumen die Strände, kühle Wälder laden zum Spazieren ein. Steilküsten und Hügel bieten Abwechslung, wilde, fast unberührte Natur findet man direkt östlich von Travemünde.

Wir meinen: Wo man es schöner findet, ist Typsache. Unentschieden!

Schietwetter-Optionen an den Küsten

Das Sealife in Timmendorfer Strand fasziniert nicht nur Kinder. picture alliance / Carsten Rehder/dpa | Carsten Rehder Das Sea Life in Timmendorfer Strand fasziniert nicht nur Kinder.

Die Ostsee-Therme in Scharbeutz und das „Sea Life“ in Timmendorfer Strand, in vielen Museen haben Kinder freien Eintritt – die Ostsee hat auch bei schlechtem Wetter jede Menge zu bieten.

Museen gibt’s an der Nordsee auch: das Wrack- und Fischereimuseum „Windstärke 10″ in Cuxhaven zum Beispiel. Auch spannend: das „Aquarium“ mit mehr als 300 Tierarten. Und auch in St. Peter Ording gibt’s – wie in den meisten Urlaubsorten – eine Therme.

Fazit: Punkt für beide!

Erreichbarkeit mit Bus, Bahn und Auto

Nervt bisweilen mit langen Wartezeiten: der SyltShuttle. picture alliance/dpa/Carsten Rehder Nervt bisweilen mit langen Wartezeiten: der SyltShuttle.

Obacht ist besonders bei einer Nordsee-Fahrt mit der Bahn geboten: Beim Sylt-Shuttle kommt es nicht selten zu Verspätungen oder gar Ausfällen. Inzwischen sind einige Urlaubsorte neben Bahn und Auto auch mit dem Fernbus zu erreichen. Einfacher ist die Anreise aber tendenziell in Richtung Ostsee.

Fazit: Punkt für die Ostsee!

Party-Faktor an Nord- und Ostsee

Festival auf Norderney. picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich Festival auf Norderney.

Was das Feier-Potenzial angeht, so liegt die Ostsee gefühlt weit vorne – doch ein genauerer Blick zeigt: Auch an der Nordsee kann man’s krachen lassen. Nicht nur auf Sylt, sondern zum Beispiel auch beim alljährlichen „White Sands Festival“ auf Norderney. Trotzdem hat natürlich auch die Ostsee einige Partys zu bieten, besonders in Timmendorfer Strand ist immer viel los.

Fazit: Punkt für beide!

Wo lässt es sich besser campen?

An der Ostsee reiht sich Campingplatz an Campingplatz, oft direkt hinterm Strand. Und für jeden ist was dabei: Vom Luxusplatz übers Kinderparadies bis zur abgelegenen Bulli-Wiese, auf der man fast alleine steht. Aber: Auf vielen Plätzen herrscht strenges Regiment, Dauercamper belegen die besten Plätze.

Die Nordsee hat nicht so viel Auswahl, hier dominieren große Wiesen, auf denen sich im Sommer Wohnmobile und – wagen drängen.

Daher: Punkt für die Ostsee!

Nordsee oder Ostsee: Wo macht’s mehr Spaß mit Kindern?

Gigantische Sandkiste: St. Peter-Ording hat einen Traumstrand für alle. picture-alliance/ dpa/dpaweb | Wulf Pfeiffer Gigantische Sandkiste: St. Peter-Ording hat einen Traumstrand für alle.

Hauptsache Strand, würden wohl die Kinder sagen. Aus Eltern-Sicht hat die Nordsee aber dann doch ein paar Nachteile. Teils weite Wege (schon mal mit drei kleinen Kindern und dem ganzen Gerödel in St. Peter ans Wasser gelatscht?), ein bisschen kälter ist es auch meist, aber vor allem trübt die starke Strömung die Badefreude.

Die seichte Ostsee ist dagegen ein Planschparadies – und viele Orte haben sich mit diversen Angeboten auf Familien spezialisiert.

Daher: Punkt für die Ostsee.

Urlaub mit Hund: Lieber an die Nord- oder an die Ostsee?

Hundefans sind an der Ostsee besser aufgehoben. picture alliance/dpa/Sina Schuldt Hundefans sind an der Ostsee besser aufgehoben.

Viele Urlauber haben da so ein Familienmitglied, das manchmal gar nicht so pflegeleicht ist: einen Hund. Einfacher machen es ausgewiesene Hundestrände – und die gibt es an der zugegeben auch längeren Ostseeküste mehr. Größter Vorteil: An vielen Stränden dürfen die Wuffis sogar ohne Leine laufen. Zwar lockt die Nordsee mit Wattwanderungen – doch auch dabei muss der Hund an die Leine.

Fazit: Punkt für die Ostsee!

Promi-Faktor der Küsten

Einer der Promis mit Faible für die Ostsee: Til Schweiger im Mai 2017 bei der Eröffnung seines neuen „barefoot Hotels“ in Timmendorfer Strand. picture alliance / Christian Charisius/dpa | Christian Charisius Einer der Promis mit Faible für die Ostsee: Til Schweiger im Mai 2017 bei der Eröffnung seines neuen „barefoot Hotels“ in Timmendorfer Strand.

Klar, Sylt ist und bleibt Promi-Hotspot Nummer eins. Ansonsten steht die Ostsee bei den VIPs ebenfalls hoch im Kurs. In Timmendorfer Strand relaxt Till Schweiger im eigenen „Barefoot Hotel“. 2018 nutzte er die Umgebung, drehte für die US-Fassung von „Honig im Kopf“ und hatte gleich mal Hollywood-Haudegen Nick Nolte, Emily Mortimer („Newsroom“) und den britischen Weltstar Jacqueline Bisset im Schlepptau.

Auch Udo Lindenberg ist Fan des Örtchens. Der Rocker gondelt seit Jahrzehnten nach Timmendorf, gern mit der gesamten Panikfamilie. Falls er mal nicht dort ist, steht inmitten der Dünen eine lebensgroße Udo-Skulptur aus Metall. Im „Seehotel Binz-Therme“ auf Rügen fühlt sich Reiner Calmund wie im Schlaraffenland.

Wer angelt, sollte gucken, ob neben ihm nicht ein Promi fischt: Rapper Marteria und Fritz Wepper warfen auf Rügen bereits ihre Rute aus. Sportlich geht es jedes Frühjahr auf Usedom zu. TV-Star Till Demtrøder lädt seine VIP-Freunde zum „Baltic Lights“-Hunderennen. Zu oft gesehenen Gästen gehören Olympiasieger Mathias Steiner, Soap-Schauspielerin Susan Sideropoulos, „Tatort“-Kommissarin Ulrike Folkerts und „Hallo Robbie“-Charmeur Karsten Speck.

Susan Sideropoulos beim „Baltic Lights“-Schlittenhunderennen im März 2022. picture alliance/dpa | Frank Hormann Susan Sideropoulos beim „Baltic Lights“-Schlittenhunderennen im März 2022.

Im „Bayside Hotel“ in Scharbeutz wird Schampus und Sushi auf der Dachterrasse serviert, den traumhaften Blick genossen schon Moderator Steven Gätjen, Otto Waalkes, Nationalspieler Mario Gomez, TV-Koch Tim Mälzer und Popstar Sasha.

Film-Legende Armin Mueller-Stahl ist ebenfalls bekennender Ostsee-Liebhaber. Wenn der Altstar nicht an der kalifornischen Küste weilt, lebt er in Sierksdorf und malt Bilder wie „Landschaft am Meer“ – klar, woher er seine Inspiration nimmt …

Fazit: An der Ostsee herrscht ja richtig VIP-Alarm, doch mit Sylt als Hotspot bleibt die Nordsee unschlagbar.

Wasser- und Badequalität

2018 sorgte eine Meldung des Kieler Gesundheitsministeriums für Schlagzeilen: Gesundheitlich angeschlagene Menschen mit offenen Wunden sollten nicht in der Ostsee baden, weil das Bakterium „Vibrio vulnificus“ schwere Wundentzündungen hervorrrufen könnte. Die Gefahr ist an der Nordsee geringer, denn: Das fiese Biest bevorzugt das weniger salzhaltige Ostseewasser – und wird aktiv, je wärmer es wird. Was die Temperatur angeht, liegt die Ostsee meist vorne: In Scharbeutz wurden etwa an diesem heißen Samstag (18. Juni) 26 Grad gemessen, in St. Peter-Ording 18 Grad.

Fazit: Punkt für die Nordsee, was die geringere Keimbelastung angeht. Der Punkt für die angenehmere Wassertemperatur geht allerdings an die Ostsee. Gleichstand.

Von Kampen bis Binz: Städte und Shopping

Lädt zum Entdecken ein: die Altstadt von Wismar. picture alliance / ZB | Jens Büttner Lädt zum Entdecken ein: die Altstadt von Wismar.

Kaschmir-Jäckchen Shoppen in Kampen? Klar, kann man machen. Aber wer gerne durch Luxusboutiquen flaniert, wird auch in den Ostseebädern fündig (Binz! Timmendorfer Strand!). Und: Zusätzlich können Ostsee-Urlauber interessante Städte im Hinterland entdecken: Lübeck, Wismar (hier steht das Karstadt-Stammhaus!), Rostock Stralsund. Da kann man shoppen und sich gleichzeitig an der Backstein-Architektur der alten Hanseaten erfreuen.

Fazit: Punkt für die Ostsee

Wo scheint die Sonne mehr?

Usedom, Rügen, Fehmarn: Die drei Ostsee-Inseln sind in jedem Jahr auf den Top-Plätzen, wenn die Meteorologen am Ende des Sommers die Sonnenstunden-Bilanz für ganz Deutschland ziehen – und das gilt auch für richtig verregnete Sommer (ja, die gibt’s im Norden, wir erinnern uns dunkel).

Die Nordsee hat da vergleichsweise schlechte Karten („Von Westen her nähert sich ein weiteres Atlantiktief …“). Wildes Wetter kann durchaus reizvoll sein.

Trotzdem: Punkt für die Ostsee

Amrum, Sylt, Fehmarn, Darß: Die schönsten Strände

Natur pur: Der Weststrand auf der Halbinsel Darß (Ostsee). picture alliance / ZB | Jens Büttner Natur pur: Der Weststrand auf der Halbinsel Darß (Ostsee).

Der Kniepsand auf Amrum, der Ellenbogen von Sylt, die „friesische Karbik“ von Föhr, die Traumdünen von Langeoog – an der Nordsee liegen einige der schönsten Strände der Welt. Kleiner Haken: Bis auf St. Peter-Ording liegen sie alle auf Inseln. Die Festlandstrände sind gerne deichgrün.

Die Ostseeküste hingegen ist von der dänischen bis an die polnische Grenze ein langes Band feiner, weißer Sandstrände. Manche mit jeder Menge Action (etwa Damp 2000 oder der Südstrand auf Fehmarn), andere wild und still (der Darßer Weststrand mit seinen Kieferwäldern).

Fazit: Punkt für beide

Nordsee vs. Ostsee: And the winner is …

Die Ostsee! Sechs Punkte für die Nordsee, zwölf für die Ostsee – so lautet das überraschend deutliche Ergebnis! Ostsee-Fans mögen sich da bestätigt fühlen, doch klar ist auch: Wo es am schönsten ist, hängt immer von einem selbst ab.