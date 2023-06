Das Hakenkreuz-Haus von Bremervörde – die Geschichte schlägt mächtig Wellen, seit die MOPO darüber berichtete. Nun meldet sich Andreas Ehresmann zu Wort. Der Historiker leitet die NS-Gedenkstätte Sandbostel, die sich ganz in der Nähe von Bremervörde befindet – und er macht einen ziemlich verblüffenden Vorschlag.

Es sei ein oft zu beobachtender Reflex, so Ehresmann zur MOPO, ein Hakenkreuz, das irgendwo im Stadtbild entdeckt wird, möglichst umgehend beseitigen zu wollen – nach dem Motto „aus den Augen aus dem Sinn“. Ehresmann hält das für falsch. „Die Bürger in Hönau-Lindorf sollten darüber nachdenken, was sie Positives aus der Sache ziehen können.“

Historiker: „Sich mit dem Hakenkreuz auseinandersetzen, statt es zu beseitigen“

Andreas Ehresmann leitet die NS-Gedenkstätte Sandbostel. In der niedersächsischen Gemeinde Sandbostel im Landkreis Rotenburg (Wümme) befand sich das Kriegsgefangenenlager Stalag XB, das 1945 als Auffanglager für Häftlinge des KZ Neuengamme diente. Olaf Wunder Andreas Ehresmann leitet die NS-Gedenkstätte Sandbostel. In der niedersächsischen Gemeinde Sandbostel im Landkreis Rotenburg (Wümme) befand sich das Kriegsgefangenenlager Stalag XB, das 1945 als Auffanglager für Häftlinge des KZ Neuengamme diente.

So sei es zum Beispiel denkbar, dass eine Schulklasse oder die Konfirmanden der Kirchengemeinde sich – angeleitet von einem Historiker oder einem Lehrer – mit der Frage beschäftigen, was eigentlich während der NS-Zeit los war im Dorf. „Was war mit den eigenen Großeltern, den Urgroßeltern? Wie ist es zu erklären, dass so viele den Nazis blind ins Verderben folgten?“ Laut Ehresmann hat es in der Nazi-Zeit nie die Anweisung gegeben, auf die Dächer von Feuerwachen Hakenkreuze zu malen. „Das haben die Menschen vor Ort aus eigener Initiative gemacht. Das sagt wiederum auch etwas aus.“

Zur Erinnerung: Die MOPO hatte über ein Hakenkreuz berichtet, das den Turm des 1936 erbauten ehemaligen Feuerwehrgebäudes von Hönau-Lindorf ziert, einem Stadtteil von Bremervörde. Als 1945 bei Kriegsende die Briten einmarschierten, ließen sie das Nazi-Symbol übermalen. Aber im Laufe der Jahrzehnte blätterte die Farbe ab.

Bürgermeisterin Bianka Grieschow-Pülsch: „Wir sind nicht rechtsradikal“

Seit wann das Hakenkreuz wieder sichtbar ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, das Hakenkreuz sei schon seit 20 Jahren zu sehen, die anderen sind der Meinung, dies sei erst seit wenigen Jahren der Fall. Klar ist dagegen, dass sich die Mehrheit der knapp 500 Einwohner an dem Hakenkreuz nicht weiter gestört hat. Auf die Frage, wieso Jahrzehnte lang alle die Augen verschlossen haben, antwortet Dorf-Bürgermeisterin Bianka Grieschow-Pülsch (CDU): „Vielleicht ist es keine Entschuldigung, aber Sie selbst kennen vielleicht auch das Phänomen, mitten im Wald zu stehen und ihn vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.“

Dorfbürgermeisterin Bianka Grieschow-Pülsch (53, CDU) CDU Niedersachsen Dorfbürgermeisterin Bianka Grieschow-Pülsch (53, CDU)

Selbst als im vergangenen Jahr ein Bürger wegen des Hakenkreuzes Anzeige bei der Polizei erstattete, hatte das keine Konsequenzen. Erst als die MOPO begann, der Sache nachzugehen, brach hektische Betriebsamkeit aus. Aus Angst vor Berichterstattung organisierte Grieschow-Pülsch noch am selben Tag höchstpersönlich ein Baufahrzeug, trommelte Helfer zusammen und überpinselte das Nazi-Symbol. Das war am Mittwoch. Zur Erklärung sagte sie tags darauf, sie habe vor dem 100-jährigen Jubiläum des örtlichen Sportvereins, das an diesem Wochenende gefeiert wird, eine schnelle Lösung gewollt. „Wir sind nicht rechtsradikal und wollen hier auch keine Rechtsradikalen haben, die womöglich kommen und vor dem Hakenkreuz ein Selfie machen.“

Zur Frage, ob die bürgermeisterliche Malaktion gelungen ist oder nicht, gibt es jetzt geteilte Meinungen. Die einen sagen: „Sehr gut! Das Problem ist damit gelöst. Nichts ist mehr zu sehen…“ Andere verweisen darauf, dass jetzt das Hakenkreuz im Abendlicht – zumindest aus bestimmter Perspektive betrachtet – regelrecht leuchte und besser zu sehen sei als vorher. Der örtliche „Bremervörder Anzeiger“, ein kostenloses Anzeigenblatt, das auf das Thema ebenfalls eingestiegen ist, spricht davon, Grieschow-Pülsch habe ihrem Dorf durch die Verschlimmbesserung möglicherweise einen „Bärendienst“ erwiesen.

Marco Prietz (CDU), Landrat von Rotenburg (Wümme). Er ist Mitglied im „Club der Urgemütlichkeit“, der seinen Vereinssitz in dem Hakenkreuz-Haus hat. Medien-Dienstleistungen Ralf G. Poppe Marco Prietz (CDU), Landrat von Rotenburg (Wümme). Er ist Mitglied im „Club der Urgemütlichkeit“, der seinen Vereinssitz in dem Hakenkreuz-Haus hat.

Hakenkreuz-Haus: Vermutlich wird das Dach 2024 saniert

Übrigens: Das Gebäude, auf dem sich Hakenkreuz befindet, ist schon seit 2006 nicht mehr im Besitz der Feuerwehr. Es wurde vom örtlichen „Club der Urgemütlichkeit“ übernommen. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ausflüge und Feste zu veranstalten und die Geselligkeit zu fördern. Wir fragen bei Marco Prietz (CDU) nach, der nicht nur Landrat des Kreises Rotenburg (Wümme) ist, sondern außerdem seit Jahrzehnten Mitglied im besagten Club. Nachdem auch er sich an dem Hakenkreuz offenbar lange Zeit nicht gestört hat, ist er jetzt der Meinung, eine Sanierung des Turms müsse durchgeführt werden. Die Malaktion der Dorfbürgermeisterin verteidigt er zwar – aber sobald die bereits beantragten Mittel für die Dorfsanierung von Hannover freigegeben sind, werde das Dach professionell neu gemacht, sagt er. Vermutlich wird das im kommenden Jahr geschehen.

Die alte Feuerwache von Hönau-Lindorf: Das Hakenkreuz prangt schon seit 90 Jahren an dem Turm. Medien-Dienstleistungen Ralf G. Poppe Die alte Feuerwache von Hönau-Lindorf: Das Hakenkreuz prangt schon seit 90 Jahren an dem Turm.

Hönau-Lindorf: Wie wäre es mit Plexiglasscheibe und Friedenstaube?

Es sei denn die Verantwortlichen lassen sich von Andreas Ehresmann überzeugen, der sich dafür ausspricht, das Hakenkreuz nicht zu beseitigen, sondern sich damit auseinandezursetzen. Dabei könnte auch die Frage gestellt werden, wieso das Hakenkreuz über so viele Jahre kommentarlos stehenbleiben konnte. Eine solche Auseinandersetzung wäre ein Gewinn für Hönau-Lindorf, ist Ehresmann überzeugt. Der Historiker hat sich auch Gedanken dazu gemacht, wie das Dach künftig gestaltet sein könnte: „Wie wäre es, eine Plexiglasscheibe über dem Hakenkreuz zu befestigen und eine Friedenstaube drauf zu malen?“ Und neben dem Haus will er eine Infotafel aufstellen über die NS-Geschichte des Dorfes.

Wie sich die Verantwortlichen in Hönau-Lindorf bzw. Bremervörde entscheiden und wie es mit dem Hakenkreuz-Haus weigergeht – die MOPO bleibt am Ball.