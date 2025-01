Crash beim Überholen: Unfall auf Autobahn Richtung Lübeck

Schwerer Unfall auf der A20 bei Greifswald: Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos ist eine junge Frau leicht verletzt worden.

Die 22-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 17.35 Uhr hinter einem Lkw auf die Autobahn in Richtung Lübeck und wollte diesen überholen, wie die Polizei mitteilte. Ein 36-Jähriger hinter ihr fahrender Mann wollte ebenfalls überholen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – er krachte mit seinem Auto in den Wagen der Frau.

Das könnte Sie auch interessieren: Gut essen in der Hamburger City – für unter zehn Euro!

Die 22-Jährige wurde den Angaben zufolge mit ihrem Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt in die Uniklinik Greifswald gebracht. Bei dem Unfall wurde ein Schaden von etwa 45.000 Euro verursacht. (dpa/mp)