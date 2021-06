Corona-Parkplatz in Nordsee: „Mein Schiff 3“: Viele Menschen dürfen nicht nach Hause

Cuxhaven –

Nach einem Monat in Cuxhaven wird das Tui-Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ auf der Nordsee zwischengeparkt: Bis der Kreuzfahrt-Betrieb wieder losgeht, wird die „Mein Schiff 3“ in der Deutschen Bucht ankern. Es sind immer noch rund 1000 Crewmitglieder an Bord, darunter viele Philippinos.

Die Crewmitglieder sind einzeln in den Gästekabinen untergebracht und bekommen ein Grundgehalt, wie eine Tui-Sprecherin gegenüber der MOPO erklärt.

„Mein Schiff 3“: Viele Philippinos dürfen nicht nach Hause

Viele Besatzungsmitglieder müssen weiterhin an Bord ausharren, weil ihre Heimatländer, darunter die Philippinen, die Rückkehr erheblich erschweren. Es werde aber weiterhin versucht, für sie Rückflüge zu organisieren, so die Sprecherin. Sollte das gelingen, würden die betreffenden Crew-Mitglieder mit Booten von dem Kreuzfahrtriesen geholt und nach Cuxhaven gebracht.

„Mein Schiff 3“: Proviant für drei Wochen an Bord

Andere sind freiwillig weiterhin an Bord, weil ihre Arbeitsverträge noch laufen. Derzeit hat die „Mein Schiff 3″ Proviant für drei Wochen. Nach dieser Zeit würde sie nach Cuxhaven zurückkehren, um die Vorräte aufzufüllen und Müll zu entsorgen.

Die „Mein Schiff 3“ war Ende April von den Kanaren nach Cuxhaven gekommen und hatte 2.900 Crewmitglieder mitgebracht. Sie stammen von verschiedenen Schiffen der Tui-Flotte, die wegen der Corona-Pandemie stillliegt wurde.

Insgesamt 1900 Crewmitglieder in Heimatländer zurückgekehrt

Neun mit Corona infizierte Besatzungsmitglieder wurden an Land behandelt, Kontaktpersonen an Bord isoliert. Nach Tests wurden Rückflüge für 1900 Menschen in ihre Heimatländer organisiert, darunter nach Indonesien, nach Tunesien und in die Ukraine.

Tui hat vorerst bis Mitte Juli alle Fahrten abgesagt. In der Deutschen Bucht ankern bereits zwei Tui-Schiffe. Drei harren vor Teneriffa aus, ein Schiff in der Ägäis. (ste/dpa)