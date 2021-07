Corona-Pandemie: Warum impfen die Dänen doppelt so schnell wie wir?

Dänemark –

Wenn das Impfen gegen Corona ein Wettbewerb wäre, dann wäre Dänemark der Gewinner unter den EU-Staaten. Denn im Verhältnis zu der Bevölkerungszahl wurden dort seit Zulassung des Biotech-Impfstoffes die meisten Impfungen verabreicht – sogar doppelt so viele wie in Deutschland. Was macht die Dänen so effektiv und was kann Deutschland besser machen?

Nach aktuellen Zahlen von „Our World in Data“ hatten die Dänen bereits am Montag 0,89 Prozent ihrer Gesamtbevölkerung geimpft, die Deutschen hatten zu dem Zeitpunkt jedoch nur 0,38 Prozent geschafft.

Corona: Dänen impfen doppelt so schnell wie Deutschland



„Die Impfdosen sind zügig verabreicht worden“, wird Jens Lundgren in der Zeitung „Welt“ zitiert. Der Mediziner ist Professor für Ansteckungskrankheiten an der Universität Kopenhagen und berät die dänische Regierung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Der dänische Mediziner Jens Lundgren ist Professor für Ansteckungskrankheiten an der Universität Kopenhagen und berät die dänische Regierung bei der Bekämpfung der Pandemie. imago images/Ritzau Scanpix Foto:

Auch Dänemark habe mit zu wenig Impfdosen zu kämpfen. „Die Infrastruktur für die Verteilung, die Organisation von Apotheken und die Impfungen funktionieren hingegen gut – bis jetzt“, erklärt der Mediziner. In Deutschland warten unterdessen noch Tausende Impfdosen auf ihren Einsatz.

So wird in Dänmark gegen Corona geimpft

Was machen die Dänen also anders als wir? Lundgren erklärt, dass sich das Dänische Vorgehen und System kaum von dem der Deutschen unterscheide.In Deutschland ist der Bund für die zentrale Beschaffung des Impfstoffes zuständig und liefert ihn dann an die Impfzentren der Bundesländer aus.

In Dänemark sei das dem Gesundheitsministerium unterstellte Serum-Institut zuständig, das dänische Äquivalent zum deutschen Robert-Koch-Institut. „Das Institut verteilt die Impfdosen dann an die fünf Regionen des Landes, die verantwortlich dafür sind, die Impfzentren aufzubauen“, so Lundgren.

Corona-Impfung: Dänen machen kaum was anders als Deutsche

Auch wurde in Dänemark mit dem Impfen nicht früher angefangen. Lundgren erklärt, dass man in Dänemark am gleichen Tag wie in allen anderen EU-Staaten mit den Impfkampagne gestartet hätte. Wie in anderen EU-Staaten auch, würden zuerst die Altenheime und das Personal an der vordersten Front in den Krankenhäusern geimpft werden. Anschließend nach und nach jüngere Altersgruppen, je nachdem wie viel Impfstoff zur Verfügung stehe.

Also alles quasi wie in den anderen EU-Staaten. Jedoch mit dem Unterschied, dass Dänemark die Abläufe der Impfungen – vermutlich teilweise auch durch die vergleichsweise eher kleine Bevölkerungszahl (Dänemark: 5,81 Mio.; Deutschland: 83,02 Mio.) – deutlich besser koordiniert bekommt.

