Containerschiffe kollidieren im Nord-Ostsee-Kanal

Zwei Containerschiffe sind am Morgen bei dichtem Nebel auf dem Nord-Ostsee-Kanal miteinander kollidiert. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei berichtete.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 7 Uhr bei äußerst geringer Sicht zwischen den Holtenauer und den Levensauer Hochbrücken nahe Kiel.

Viele Container beschädigt

Nach ersten Ermittlungen kollidierten die unter niederländischer Flagge fahrende „Essence“ und die „X-Press Mulhacen“ unter der Flagge Maltas seitlich miteinander. An beiden entstanden Schäden an den Bordwänden. Bei einem der beiden Schiffe wurden zudem Schäden an den Aufbauten und an mehreren Containern festgestellt. Einen Wassereinbruch oder ausgelaufene Betriebsstoffe wurden nicht registriert.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Schiffsunglück: Ölkatastrophe löst Delfinsterben aus

Für beide Schiffe wurde zunächst ein Weiterfahrverbot ausgesprochen, bis die genauen Schäden festgestellt sind. Laut dem Schiffs-Trackingdienst Vesselfinder war die 168 Meter lange „Essence“ am Nachmittag bereits wieder im Kanal in Richtung Nordsee unterwegs. Die 142 Meter lange „X-Press Mulhacen“ lag demnach in der Förde auf Reede. (dpa/mp)