Autobahn im Norden: Unbekannte werfen Eisengitter von Brücke auf Pkw

In der Nacht zum Sonntag haben zwei unbekannte Täter:innen in Bremen Kanalgitter von der Überführung der Ritterhuder Heerstraße auf die A27 Richtung Cuxhaven geworfen. Dabei wurden mehrere Wagen beschädigt.

Gegen 4.10 Uhr am Montag sollen zwei unbekannte Personen die Kanalgitter von der Überführung der Ritterhuder Heerstraße auf einen Golf geworfen haben. Der 60-jährige Fahrer, der mit seiner Familie auf der A27 in Richtung Cuxhafen unterwegs gewesen sei, konnte rechtzeitig abbremsen – überfuhr aber den zunächst unbekannten Gegenstand. Der Golf kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen und bremste somit auch den Opel hinter ihm aus. Verletzte gab es laut Angaben der Polizei nicht, jedoch kam es zu Beschädigungen an dem Golf.

Die Einsatzkräfte sicherten kurz darauf das Kanalgitter aus Gusseisen, sowie weitere Einzelteile des Gitters. Ein weiteres Kanalgitter sei etwa 500 Meter vor der Lesumbrücke aufgefunden worden.

Eine weitere Zeugin meldete sich

Später meldete sich eine 38-jährige Frau bei der Polizei Bremen und gab ebenfalls an, dass ihr Audi von einem Kanalgitter getroffen worden sei. Ihr Wagen erlitt größere Beschädigungen an der Motorhaube. Die Frau sei zwar unverletzt doch „stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens“, so die Polizei Bremen.

Die Zeugin beschrieb der Bremer Polizei einen der unbekannten Täter als ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet mit einer Kappe und einer Kapuze. Der Täter sei mit einem Fahrrad von der Brücke der Ritterhuder Heerstraße geflohen.

Die Polizei Bremen bittet weitere mögliche Geschädigte, sowie Zeugen die Hinweise zu den Geschehnissen haben, sich unter 0421 362-3888 zu melden. (dpa/mp)