Verdi ruft Beschäftigte der Behindertenhilfe zum Warnstreik auf

Nach den Angestellten in der Sozialarbeit und dem Kita-Personal sind am Donnerstag die Beschäftigten der Behindertenhilfe in Niedersachsen und Bremen zu Warnstreiks aufgerufen.

ver.di fordert mehr Geld für Auszubildende der Heilerziehungspflege, Schulassistentinnen und Schulassistenten und Fachkräfte in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Außerdem soll die Heimzulage erhöht werden. Diesen Zuschlag bekommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Wohnbereich tätig sind, etwa in Behindertenwohnheimen oder in betreuten WGs.

In der Landeshauptstadt Hannover ist eine zentrale Aktion geplant, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ankündigte. Nach internen Besprechungen soll es um 13.45 Uhr eine Demonstration vor dem Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen geben.

Mit der Streikwoche soll laut Verdi der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde erhöht werden.

Hintergrund der bundesweiten Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die am 22. März ergebnislos vertagt wurden. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt. (mp/dpa)