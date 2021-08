Diese Szene in Bremen-Blumenthal eskalierte schnell. Vier Männer gingen am Donnerstagabend aufeinander los, konnten erst durch die Polizei gestoppt werden. Auslöser des Streits war offenbar eine blockierte Straße.

Nach Angaben der Bremer Polizei bog ein 53-jähriger Mann mit seinem Sohn (23) auf dem Beifahrersitz von der Vorberger Straße in die Köhlhorster Straße ab. Dort blockierte allerdings ein Transporter die Straße. Zwei Männer (23 und 25) hatten das Fahrzeug offenbar zum Entladen abgestellt.

Bremen: Quartett prügelt sich auf der Straße

Es folgte zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Streitparteien. Allem Anschein nach ließ sich das Problem so nicht lösen – und das Quartett prügelte aufeinander ein. Erst die Polizei konnte die Kontrahenten, die die Szene mit leichten Blessuren überstanden, wieder trennen.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen an und gaben den Vorfall an die Führerscheinstelle weiter, die nun weitere Maßnahmen prüfe. Für alle gab’s zudem noch eine Lektion aus der Straßenverkehrsordnung. „Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird“, teilte die Bremer Polizei mit. (fbo)