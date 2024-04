Tragisches Unglück in Bremen: Radfahrer stirbt nach Crash mit Straßenbahn

Drama in Bremen: Ein Radfahrer ist in der Nähe der Universität von einer Straßenbahn erfasst worden. Der 66-Jährige starb noch am Unfallort.

Das Unglück geschah am Freitagabend gegen 21 Uhr. Laut Pressestelle der Polizei Bremen überquerte der Mann im Kreuzungsbereich Klagenfurter Straße, Hochschulring die Straßenbahnschienen und bemerkte dabei offenbar nicht die herannahende Tram.

Unfall in Bremen: Fahrer der Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Den Angaben zufolge leitete der 51 Jahre alte Straßenbahnfahrer sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer sei dann unter die Bahn geraten.

Zwar war Hilfe schnell zur Stelle. Dennoch sei der 66-Jährige trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Unglücksort verstorben. Der Straßenbahnfahrer habe einen Schock erlitten. Von den Passagieren in der Bahn wurde nach Angaben des Sprechers niemand verletzt.

Wie genau es zu dem Unfall nahe der Universität Bremen gekommen sei, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter (0421) 36 21 48 50 in Verbindung zu setzen.

Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich im Stadtteil Lehe für etwa drei Stunden gesperrt. (ng)