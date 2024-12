Streit in Psychiatrie eskaliert – Frau erwürgt Mitpatientin an Heiligabend

In einem Bremer Krankenhaus geraten zwei Frauen (41 und 62 Jahre) aneinander. Später tötet eine die andere. Die Polizei ermittelt.

In einer psychiatrischen Einrichtung in Bremen soll an Heiligabend gegen 12 Uhr eine Patientin im Streit eine andere erwürgt haben. Die 41-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht, wie die Polizei mitteilte. Beide Frauen sind Patientinnen der psychiatrischen Einrichtung im Klinikum Bremen-Ost. Die Verdächtige wurde festgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Kinder tot aufgefunden – Mutter unter Verdacht

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Frauen mittags aus bisher nicht geklärten Gründen in einen Streit. Die Verdächtige soll die 62-Jährige dabei getötet haben. Klinikmitarbeiter versuchten noch, die ältere Frau wiederzubeleben. Die Mordkommission ermittelt. (dpa)