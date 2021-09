Tragisches Unglück: Mann überfährt Ehefrau beim Ausparken

Am Montag kam es in Bremen zu einem tragischen Unfall. Ein 83-jähriger Autofahrer hat beim Rückwärtsfahren seine Ehefrau im Stadtteil Blumenthal umgefahren und dabei tödlich verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Mann den Wagen am Montagvormittag rückwärts aus der Garage. Nach den bisherigen Ermittlungen bemerkte er dabei nicht, dass seine 81-jährige Frau hinter dem Auto entlang ging.

Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb am Abend. Die Ermittlungen dauerten an. (dpa)