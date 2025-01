Mann dreht in Hotel durch und verletzt Polizisten

Am frühen Morgen haben Einsatzkräfte der Polizei den Bereich um ein Hotel in Bremen abgesperrt. Dort hatte sich ein Mann mit einem Messer in einem Zimmer verbarrikadiert.

Der 35-Jährige bedrohte zwei Bekannte in einem Hotelzimmer und randalierte. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, verletzte der Mann bei seiner Festnahme zudem einen Polizisten mit einer Holzlatte.

Widerstand bei Festnahme

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann verhindern, dass seine beiden 22 und 37 Jahre alten Bekannten das Hotelzimmer verlassen und verbarrikadierte die Tür. Als er die beiden Männer mit einem Messer bedrohte, riefen diese um Hilfe, die Polizei rückte an. Einsatzkräfte rammten die Zimmertür auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei stürmt Wohnung von Rapperin – das ist ihre Erklärung

Dann griff der 35-Jährige einen 31-jährigen Polizisten mit einer Holzlatte an. Bei seiner Festnahme habe der Täter erheblichen Widerstand geleistet, hieß es. Nach den ersten Ermittlungen hatte der Mann die Droge Crack konsumiert. Während des Einsatzes wurde der Bereich um das Hotel weiträumig abgesperrt. Über den Einsatz hatte zunächst Radio Bremen berichtet. (dpa/mp)