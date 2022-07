Männer wollen Musikanlage einweihen – und werden sie sofort wieder los

So schnell kann der Spaß wieder vorbei sein: Weil am späten Mittwochabend zwei Männer in Bremerhaven eine neue Musikanlage zu weit aufrissen, hat die Polizei sie kurzerhand beschlagnahmt.

Die Nachbarn des Bewohners eines Mehrfamilienhauses hatten am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr eine Ruhestörung gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamt:innen vor Ort konnten die Musik bereits im Treppenhaus wahrnehmen.

Musikanlage bei Einweihung von der Polizei beschlagnahmt

Der 41 Jahre alte Mieter erklärte, er habe mit einem Freund eine neue Musikanlange einweihen wollen und dabei nicht auf die Uhrzeit geachtet. Nach der ersten Beschwerde beließ es die Polizei noch bei einer Ermahnung des Mannes, drohten jedoch bereits die Beschlagnahmung der Geräte an.

Gegen 23 Uhr riss der Mann die Anlage wieder auf, die Polizisten rückten erneut an und nahmen die Anlage mit aufs Revier. „Welche Musikrichtung gespielt wurde, ist leider unbekannt“, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Ruhestörung ermittelt. (mp/dpa)