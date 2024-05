Kinder legen Steine auf Bahnschienen – Bundespolizei ermittelt

Sie wussten wohl gar nicht, in welche Gefahr sie sich selbst und andere gebracht haben: Zweimal haben Kinder in Bremen Steine auf Bahngleise gelegt. Die Strecke wurde in beiden Fällen gesperrt.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr erkannte ein Lokführer auf der Strecke Wunstorf-Bremerhaven bei Bremen-Sebaldsbrück Steine, die in beiden Fahrtrichtungen auf den Schienen lagen. In der Nähe der Gleise sah er laut Bundespolizei mehrere Kinder.

Beim Überfahren der Steine wurde niemand verletzt, Beschädigungen am Zug gab es nicht. Für die polizeilichen Ermittlungen wurde die Bahnstrecke für mehr als 40 Minuten gesperrt.

Bremen: Kinder legen Steine auf Bahngleise

Bereits am Vortag überfuhr ein IC auf seiner Fahrt in Richtung Hannover an derselben Stelle gegen 14.30 Uhr mehrere Schottersteine auf den Schienen. Der Lokführer leitete noch eine Schnellbremsung ein, bekam den Zug aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen.

Auch in diesem Fall entstanden keine Schäden am Zug. Die Strecke musste jedoch für etwa 45 Minuten gesperrt werden.

Steine auf Bahnschienen: Bundespolizei ermittelt

Auch wenn beide Taten ohne Folgen blieben, handelt es sich nicht nur um harmlose Streiche, macht die Bundespolizei deutlich. In beiden Fällen ermittelt die Inspektion Bremen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (0421) 162 99-77 77 zu melden.

Außerdem bringen die Täter sich selbst damit in große Gefahr: „Aufgrund der hohen Fahrtgeschwindigkeiten und Sogwirkungen, die durch die Züge verursacht werden, besteht Lebensgefahr in unmittelbarer Nähe zum Gleis“, warnen die Beamten. „Weiterhin kann ein ins Gleis gelegter Stein beim Überfahren weggeschleudert werden und dadurch umstehende Personen schwer verletzen.“ (mp)