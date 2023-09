Innensenator klagt: Wir bekommen Straftäter nicht abgeschoben

Wie sicher ist es in Bremen? Auf einer Pressekonferenz hat Innensenator Mäurer über die Lage in Teilen der Stadt informiert. Dabei appellierte er auch an die Bundesregierung, weitere Rückführungsabkommen abzuschließen.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat die Bundesregierung aufgefordert, weitere sogenannte Rückführungsabkommen abzuschließen, um abgelehnte Asylbewerber schneller in ihr Herkunftsland zurückzubringen.

Mäurer: „Probleme, die wir nicht alleine lösen können”

Es gelinge in der Regel nicht, Straftäter aus Bremen abzuschieben, weil diese meist nicht über erforderliche Papiere verfügten, sagte Mäurer am Mittwoch. Oft sei es nicht möglich, Ersatzpapiere zu erhalten, weil Botschaften nicht antworteten. „Das sind natürlich Probleme, die wir in Bremen nicht alleine lösen können”, sagte Mäurer. „Wir setzen darauf, dass es der Bundesregierung endlich einmal gelingt, Abkommen zu schließen, wo eine geordnete Rückführung möglich ist.”

Petra van Anken (r-l), Bremer Landeskriminalamt, Dirk Fasse, Polizeipräsident, Ulrich Mäurer, (SPD) Innensenator von Bremen, und Andreas Löwe, Polizeidirektion Einsatz, geben eine Pressekonferenz im Polizeipräsidium zur Sicherheitslage in Bremen.

Rückführungsabkommen, auch Migrationsabkommen genannt, sind Verträge zwischen Staaten. Sogenannte Herkunftsländer sollen dabei zusichern, dass sie ausreisepflichtige Menschen aus Deutschland aufnehmen. Deutschland hat bereits mehrere solcher Abkommen abgeschlossen.

Mehr Kontrollen am Bremer Hauptbahnhof

Anlass der Äußerungen Mäurers war eine Pressekonferenz zur Sicherheitslage in Bremen. Seit November des vergangenen Jahres setzt die Polizei dort eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation (BAO) ein, um gegen die Kriminalität am Hauptbahnhof vorzugehen. Eine solche Gruppe ist eine zeitlich begrenzte Einheit für komplexe Aufgaben. Rund 11.500 zusätzliche Kontrollen habe es seitdem gegeben, sagte der stellvertretende Leiter der Direktion Einsatz, Andreas Löwe.

„Die Lage ist besser, aber sie ist keineswegs gut”, sagte Mäurer. Noch mehr Einsätze könnten die Sicherheit am Bahnhof nicht steigern. Er kündigte an, dass ein neuer Ansatz in der Drogenpolitik entwickelt werde.

Räuber sind oft Kinder und Jugendliche

In Bremen wurde zuletzt ein Anstieg bei den Raubdelikten im öffentlichen Raum registriert. In den Ortsteilen Altstadt, Bahnhofsvorstadt, Ostertor und Steintor gab es dieses Jahr bislang 172 solcher Delikte. Im vergangenen Jahr waren es 167, im Jahr davor 119. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich der Polizei zufolge fast immer um männliche Verdächtige, oft um Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die meistens nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Es werde zunehmend Gewalt ausgeübt, auch wenn die Opfer keinen Widerstand leisteten, sagte die Leiterin der Kriminalpolizei, Petra van Anken.

Um der Straßenkriminalität zu begegnen, richtet die Polizei außerdem eine Sonderkommission „Junge Räuber” ein, wie am Mittwoch verkündet wurde.