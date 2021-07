Grausiger Fund: Polizei findet Auto mit toter Mutter und Tochter (10) in der Weser

Bremerhaven –

In Bremerhaven hat die Polizei am Donnerstag ein Auto mit zwei Leichen aus der Weser geborgen. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Rheinland-Pfalz mitteilte, handelt es sich bei den Toten vermutlich um eine Mutter und ihre Tochter aus Kaiserslautern.

Die 46-Jährige und ihre zehnjährige Tochter wurden seit zehn Tagen vermisst. Die Polizei hatte zuletzt in Bremerhaven nach ihnen gesucht. Dort sollen Mutter und Tochter den Zoo besucht haben. Wie die Polizei mitteilte, ortete am Donnerstag ein Spezialboot im Zuge einer großangelegten Suchaktion ein Auto in der Weser.

Darin die 46-Jährige Mutter und ihre Tochter (10). Beide waren tot. Die Polizei Kaiserslautern hatte am 13. Juni eine Vermisstenfahndung herausgegeben. Darin hieß es, dass die Mutter überwiegend auf die Nutzung eines Rollstuhls auf eine medizinische Versorgung angewiesen ist.

Nach Angaben der Polizeisprecherin ermittelte die Behörde bisher nicht wegen einer Straftat, sondern wegen eines Vermisstenfalls. Die Zehnjährige hielt sich demnach zwar planmäßig bei ihrer Mutter auf, die 46-Jährige brachte das Mädchen dann aber nicht wie verabredet zu getrennt lebenden Vater zurück.

Die Polizei will im Laufe des Tages weitere Einzelheiten zu dem Fall bekanntgeben.