Fenster gehen zu Bruch, Gebäude und Autos beschädigt: Explosion erschüttert Bremen

Im Auto eines Handwerkers lag eine Gasflasche. Als der Mann die Zündung des Wagens betätigen wollte, kam es zu einer Explosion. Das Ausmaß ist enorm.

Durch eine explodierte Propangasflasche ist ein 38 Jahre alter Mann in Bremen schwer verletzt worden. Der Mann ist Handwerker und hatte den Kleintransporter über das Wochenende mit nach Hause genommen und wollte den Wagen am Morgen wieder zur Arbeit nutzen, wie die Polizei mitteilte. Beim Betätigen der Zündung kam es demnach zu einer Explosion.

Explosion in Bremen: Fensterscheiben in großem Umkreis bersten

Die Wucht war laut Polizei so stark, dass in einem Umkreis von etwa 100 Metern mehrere Fensterscheiben angrenzender Gebäude zerbarsten, diverse parkende Autos beschädigt wurden und mindestens ein Gebäude einen Riss bekam. Der Kleintransporter wurde vollständig zerstört. Neben dem Fahrer wurden keine weiteren Menschen verletzt. Der 38-Jährige befindet sich laut Polizei in einem kritischen Zustand. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion dauern an. (dpa/mp)