Familiendrama im Norden: Sohn tötet Mutter mit Messer

Im Bremer Stadtteil Huchting ist es in der Nacht zu Samstag zu einem tödlichen Familiendrama gekommen. Die Polizei nahm einen Mann fest. Er steht in Verdacht seine Mutter getötet zu haben.

Laut Polizei seien die Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr zu einem Haus in Huchtinger Heerstraße gerufen worden. Neben mehreren Streifenwagen rückte auch ein Notarzt an. Am Einsatzort fanden die Beamten eine schwer verletzte Frau (59). Trotzt intensiver Bemühungen durch den Notarzt verstarb die Frau vor Ort.

Messerstiche in den Hals

Polizisten nahmen den Sohn (29) am Tatort fest. Er steht in Verdacht seiner Mutter die tödlichen Verletzungen am Hals mit einem Messer zugefügt zu haben. Er kam in die Psychiatrie und soll dort untersucht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (ruega)