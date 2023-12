Drama im Norden: Bruder tötet Schwester vor den Augen der Familie

In Bremen ist es am späten Samstagabend zu einer schrecklichen Tragödie gekommen. In einer Wohnung soll ein Mann seine Schwester angegriffen und tödlich verletzt haben – vor den Augen weiterer Familienangehöriger.

Zu dem Vorfall kam es gegen 23.20 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Ein 24-Jähriger rief den Notruf an und berichtete, dass er seiner Schwester (23) etwas angetan habe. Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt eilten zum Einsatzort, einem Wohnhaus in der Waller Heerstraße. In einem der Zimmer fanden die Einsatzkräfte die 23-Jährige leblos vor.

Familiendrama in Bremen: Wiederbelebungsversuche erfolglos

Die Versuche des Notarztes, die Frau wiederzubeleben, waren vergeblich. Sie wurde für tot erklärt. Der 24-Jährige wurde ohne Widerstand festgenommen. Die weiteren anwesenden Familienangehörigen, die die Tat miterleben mussten, erlitten einen Schock. Seelsorger kümmerten sich um sie.