Die Polizei in Bremen geht einem rätselhaften Fall nach: Nachdem mehrere Hundert Kilogramm Drogen gefunden worden sind, gibt es unbestätigte Hinweise auf eine Entführung wegen des geplatzten Schmuggels. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Den Angaben nach waren die Drogen am Donnerstagmorgen im Güterverkehrszentrum in Bremen-Woltmarshausen entdeckt worden. Dort werden täglich Hunderte Lkw-Ladungen umgeschlagen. Die Drogen könnten keiner bestimmten Person oder Gruppe von Tätern zugeordnet werden, hieß es. Es werde umfangreich ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft machten aber auch am Montag keine Angaben dazu, um welche Art von Drogen es sich handelt.

Noch bevor die Polizei den Fund öffentlich machte, meldete sich den Angaben nach am Wochenende ein Rechtsanwalt aus dem Ausland. Er fragte, ob die Polizei eine größere Menge Drogen sichergestellt habe. Wegen dieses Fundes sei eine Person entführt worden, sagte der Anwalt. Es gebe zudem Drohungen aus der Szene gegen weitere Angehörige.

Bremen: Angebliche Entführung wegen des geplatzten Schmuggels

Trotz Nachfragen der Ermittler ließ sich der Anwalt aber nicht darauf ein, Namen zu nennen, Dokumente auszuhändigen oder weitere Hinweise zu geben. Wegen der angeblichen Entführung richtete die Polizei eine Sonderkommission ein. Die Hinweise hätten sich aber mit Stand Sonntag weder erhärten noch entkräften lassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Große Sorge um Kult-Figur: Kurioses Entführungsrätsel um Skelett Heinrich

Die Behörden äußerten sich auf Nachfrage nicht, aus welchem Land der Anruf kam und wer die angeblich entführte Person sein soll. Mögliche Beteiligte der Tat und Mitwisser wurden aufgerufen, sich zu melden. (dpa)