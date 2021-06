Beim Schönheits-Doc: Wegen Zornesfalten: Diese bekannte Sängerin ließ sich spritzen

Viertel –

Zornesfalten im Alter von 20? Was ungewöhnlich klingt, ist für die 31-jährige Bahar Kizil seit elf Jahren ein großes Problem. Nun hat sich die Ex-Sängerin der ehemaligen Girlgroup „Monrose“ entschieden, etwas dagegen zu unternehmen.

„Ich habe schon seit ich 20 Jahre alt bin diese Zornesfalten. Das hat mich so sehr gestört, dass ich sie mir bei Özgören wegspritzen lasse“, so die Sängerin zur „Bild“. Um ihr lang ersehntes Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen, suchte sie den Schönheits-Doc Bünyamin Özgören (31) im Bremer Stadtteil Das Viertel auf.

Bremen: Ex-Monrose Sängerin Bahar lässt sich Falten entfernen

Leicht dürfte ihr die Entscheidung nicht gefallen sein, denn Bahar hat Angst vor Spritzen. Bei Özgören hatte sie jedoch ein gutes Gefühl: „Der Doc macht es vorsichtig und vor allem natürlich. Das ist mir wichtig.“ Neben dem Entfernen von Falten bietet der Doc auch Hyaluron-Behandlungen, Fett-Weg-Spritze oder Vampirlifting an – alles mit Spritzen und ohne OP.

Bahar Kizil, die vergangenes Jahr die Gründung ihrer Band „Traumfrequenz“ bekannt gab, brachte am 7. Februar ihre neue Single „Die Fremde“ raus.

Nachdem sie sich nun um ihre Problemzone gekümmert hat, kann sich Bahar wieder auf ihre Musik konzentrieren und mit ihrer neuen Single durchstarten – ohne störende Zornesfalten im Gesicht. (mp)