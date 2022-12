Swipen, flirten, daten: Tinder gehört zu den bekanntesten und größten Dating-Apps weltweit. Viele finden hier schnellen Sex, andere ihren Partner fürs Leben. Doch nicht nur Männer und Frauen auf der Suche nach Liebe und Leidenschaft nutzen die App – auch die Stadt Bremen tindert. Aber warum? Und wen will sie kennenlernen?

Eine Frau im Kleid beim Wandern. Swipe. Ein Mann oben ohne auf einem Auto. Swipe. Kein Mensch, dafür zwei Drinks, Blick aufs Wasser. Huch? Wer derzeit auf Tinder unterwegs ist, kann eine Überraschung erleben. Denn hier werben nicht nur Männer und Frauen für sich, sondern auch die Stadt Bremen.

Bremen: Stadt wirbt auf Tinder für sich als Lebensort

„Ich bin mehr als ein Märchen“ – so präsentiert sich Bremen derzeit auf Tinder, eine Anspielung auf die bekannte Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Auf Nachfrage der MOPO bestätigt eine Sprecherin der Wirtschaftsförderung: „Ja, Bremen hat einen offiziellen Tinder-Marketing-Account.“

Die Tinder-Offensive ist Teil einer Imagekampagne und wird in etlichen deutschen Großstädten ausgespielt, unter anderem in Hamburg, Hannover, Köln, Berlin oder Frankfurt am Main. Bislang beschränkt sich die Aktion jedoch auf diese eine Plattform: „Tinder ist unser erster Versuch in diesem Bereich, ob es später weitere Schaltungen auf anderen Plattformen gibt, auch zu anderen Themen, soll nach der Tinder-Kampagne ausgewertet werden.“

Die Stadt Bremen tindert mit Singles im Norden. Privat. Die Stadt Bremen tindert mit Singles im Norden.

Doch wieso schaltet die Stadt ausgerechnet auf der Dating-Plattform ein Werbeprofil? „Ziel dieser Marketingmaßnahme ist es, eine jüngere Zielgruppe auf Bremen als Reiseziel oder Lebensort aufmerksam zu machen“, so die Sprecherin. Tinder sei dafür wie geschaffen: Über 50 Prozent der Nutzer gehörten zur Generation Z und die App selbst habe eine extrem große Reichweite. Immerhin belege die App weltweit den dritten Platz der genutzten Top-Apps – nach TikTok und YouTube – wobei die User im Monat durchschnittlich 221 Minuten auf Tinder verbringen.

Doch das Profil ist erstmal nur ein kurzes Experiment: Bremen tindert den Dezember durch, zum Jahreswechsel verschwindet das Profil der Stadt vorerst wieder. Übrigens, anders als bei den begehrten Männern und Frauen, bekommt jeder ein Match, der die Stadt liked.