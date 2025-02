1,8 Promille! Betrunkene Frau (31) schleudert Bundespolizist Smartphone an den Kopf

Aufregung am Bremer Hauptbahnhof: Am Montagabend hat eine betrunkene Frau (31) einen Bundespolizisten mit ihrem Smartphone angegriffen.

Die Frau fiel gegen 20 Uhr auf, weil sie eine andere Person während einer Polizeikontrolle filmte. Nachdem die Bundespolizisten sie aufforderten, das Filmen zu unterlassen, wurde sie aggressiv. Sie beleidigte die Beamten und warf einem von ihnen mit voller Wucht ihr Handy an den Kopf. Laut Bundespolizei wurde er dabei leicht verletzt.

Polizeigewahrsam und Atemalkoholtest

Die Beamten nahmen die Frau daraufhin in Polizeigewahrsam und brachten sie zur Wache. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Das könnte Sie auch interessieren: Mutige kleine Hamburger: Wie diese Jungen ein Leben retteten

Nachdem die 31-Jährige sich beruhigte, durfte sie die Polizeiwache wieder verlassen. Gegen sie wird nun wegen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (mp)