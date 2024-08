Brand in Reet-Lagerhalle: 400.000 Euro Schaden

Eine Lagerhalle ist in Nordfriesland in Brand geraten,wobei ein hoher Sachschaden entstand.

Der Brand in einer Lagerhalle in Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat einen Schaden in Höhe von etwa 400.000 Euro verursacht.

Die Halle, in der Reet gelagert wurde, habe in der vollen Ausdehnung gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Anwohner hatten das Feuer im Fliederbogen gegen 0.45 Uhr am Freitag gemeldet. Das Carport und zwei darin geparkte Autos wurden nach Polizeiangaben komplett zerstört.

Auch das angrenzende Wohnhaus wurde beschädigt. Die Feuerwehr konnte allerdings ein Übergreifen der Flammen verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (mp)