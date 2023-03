Bis zu 52 Programme: Neues Radio-Angebot startet im Norden

Das Knacken und Rauschen aus alten UKW-Tagen hat ein Ende: Schleswig-Holstein bekommt vier regionale Plattformen für das Digitalradio DAB+. Damit soll sich im Land zwischen Nord- und Ostsee nicht nur der Empfang der gewohnten Radioprogramme verbessern – es gibt auch einige neue Angebote. Am Donnerstag ging es offiziell los.

Neu ist das Digitalradio in Schleswig-Holstein nicht. Schon seit 2011 ist der sogenannte „Bundesmux“ auf Sendung, auch der NDR verbreitet seine Programme schon lange über DAB+. Ein Angebot mit regionalen Privatsendern fehlte allerdings noch – bis jetzt.

DAB+: Regionale Angebote starten in Schleswig-Holstein

Künftig senden in den Gebieten rund um Kiel (Kanal 5A), Lübeck (Kanal 9D), Heide (Kanal 8C) und Sylt/Flensburg (Kanal 11D) zwischen acht und elf zusätzliche Radioprogramme über DAB+. Zum Start sollen die neuen Angebote 80 Prozent der Bevölkerung erreichen, heißt es von der Medienanstalt Hamburg-Schleswig Holstein (MA HSH). In Zukunft soll das Sendernetz noch ausgebaut werden.

In jeder Region zum Angebot gehören Delta Radio, Ostsewelle, RSH, Radio 21, Radio Bob, Radio Hamburg, Radio Nordseewelle und Rock Antenne Hamburg. Im Juni folgt Oldie Antenne. Zwischen Sylt und Flensburg werden diese Programme durch Antenne Sylt, Radio Bollerwagen, Radio Flensburg, Westküste FM (geplant) und Radio-Fratz (geplant) ergänzt.

In Kiel kommen noch Kiel FM, Schlager Radio, Femotion (geplant) und das Freie Radio Neumünster (geplant) hinzu. Westküste FM (geplant) soll auch das regionale Angebot in Heide ergänzen. Rund um Lübeck gehen auch Lübeck FM, Radio Lübeck, Schlager Radio und Femotion (geplant) über DAB+ on air.

Radio 21 sendet laut MA HSH zunächst das Programm, das vom Hauptstandort in Hannover kommt. In Zukunft sollen aus neuen Studios in Hamburg und Kiel auch lokale und regionale Inhalte aus dem Norden gesendet werden. Je nach Region sind damit bis zu 52 Radioprogramme über DAB+ empfangbar. Um die neuen Angebote zu empfangen, müssen Hörer:innen an ihren Digitalradios einen Sendersuchlauf durchführen.

UKW-Radio steht in Schleswig-Holstein vor dem Aus

Nach dem jüngsten Digitalisierungsbericht der Medienanstalten nutzt mehr als jede dritte Person ab 14 Jahren in Deutschland (34 Prozent) vorzugsweise einen digitalen Radio-Empfangsweg. DAB+ liegt dabei mit einem AnteIl von 12,4 Prozent hinter dem Internetradio (19,2 Prozent). Mehr als die Hälfte (55,8 Prozent) hört ihre Lieblingsprogramme über den analogen UKW-Rundfunk.

Dessen Zukunft ist mehr als ungewiss: Nach Informationen des Fachportals Radioszene.de ist sollen die aktuell noch gültigen UKW-Lizenzen nicht mehr verlängert werden. Schon 2025 könnte es demnach die ersten Abschaltungen geben.