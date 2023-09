Polarlichter: Bilder wie auf Island – aber aus Friesland!

Grün, Lila, Gelb und Rot: In der Nacht von Sonntag auf Montag konnten Nachteulen ein gigantisches Naturschauspiel beobachten – in mehreren Bundesländern waren Polarlichter zu beobachten. Auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen leuchteten die Lichter ein beeindruckendes Farbenspiel.

Neben dem Norden war das Himmelsspiel unter anderem in Teilen Sachsen-Anhalts und Brandenburgs sichtbar. Der Nachthimmel erstrahlte demnach in verschiedenen Farben wie Grün, Lila, Gelb und Rot. Insbesondere im ländlichen Bereich waren die Lichter gut zu sehen. Teils erinnern die Aufnahmen an die Sichtungen in der Polarlichter-Hochburg Island. Bereits vor wenigen Tagen waren Polarlichter über Sachsen-Anhalt gesichtet worden.

Polarlichter erstrahlen am Himmel über Fischbeck in Niedersachsen. picture alliance/dpa | Cevin Dettlaff Polarlichter erstrahlen am Himmel über Fischbeck in Niedersachsen.

Polarlichter leuchten im Norden

Das Lichtspiel am Himmel wird durch energiereiche Sonnenwindpartikel ausgelöst, die durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen.

Bereits im April hatte es in Deutschland Sichtungen von Nordlichtern gegeben. Wie ein Sprecher des Instituts für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) damals mitteilte, sind die aktuell vermehrten Sichtungen nicht allzu ungewöhnlich.

Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gibt es Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität. Aktuell nähert man sich einem Maximum, so die Forscher. Das nächste Maximum werde im Jahr 2035 erwartet. Frühling und Herbst sind statistisch gesehen die besten Jahreszeiten, um in Deutschland Polarlichter zu beobachten. (alp/dpa)