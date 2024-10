Betrunkenes Ehepaar fährt Sportboot – Zeuge ruft die Polizei

Ein betrunkenes Duo sorgte am Samstag für einen Polizeieinsatz auf dem Wasser: Das Ehepaar war trotz hoher Promillewerte mit einem Sportboot unterwegs. An einer Schleuse wurde ein Beobachter misstrauisch.

Ein Ehepaar ist mit mehr als zwei Promille Alkohol im Atem mit einem Sportboot bei Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) unterwegs gewesen. Die Wasserschutzpolizei stoppte die beiden am Samstagnachmittag an einer Brücke im Landschaftsgebiet Lewitz, wie das Landeswasserschutzpolizeiamt mitteilte. Der 63-jährige Bootsführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr in einem Strafverfahren verantworten.

Zeuge rief die Wasserschutzpolizei

Den Angaben zufolge bemerkte ein Zeuge an einer Schleuse das auffällige Verhalten des Sportbootfahrers und alarmierte die Wasserschutzpolizei. Da der Schleusenvorgang bereits beendet war, konnte der Wärter das Boot aber nicht mehr aufhalten. Die Einsatzkräfte unterbrachen die Fahrt der beiden schließlich an der Gaartzer Brücke.

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt geht’s den letzten Telefonzellen an den Kragen – so viel Strom spart Hamburg

Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,41 Promille bei dem Mann und 3,62 Promille bei seiner Mitfahrerin. Die 52-Jährige wurde anschließend von den Einsatzkräften nach Hause gebracht. Während der Ermittlungen gegen den Bootsführer wurde ihm in einer Klinik auch eine Blutprobe entnommen. (dpa/mp)