Betrunkene Radlerin knallt mit Kind (2) auf Straße – jetzt droht Ärger

Mit ihrem zwei Jahre alten Kind im Fahrradsitz war eine alkoholisierte Radlerin in Rostock unterwegs. Jetzt droht der 28-Jährigen eine Strafanzeige.

Weil sie betrunken mit ihrem Kind im Fahrradsitz unterwegs war und gestürzt ist, droht einer 28 Jahre alten Radlerin in Rostock jetzt eine Anzeige. Die alkoholisierte Frau war Zeugen am Samstagabend aufgefallen – sie riefen die Polizei, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion in Rostock mit. Noch während die Passanten mit der Einsatzleitstelle telefonierten, sei die Frau demnach gestürzt.

Als Polizei und Rettungskräfte den Unfallort erreichten, habe die Frau über Schmerzen im Arm geklagt. Das zwei Jahre alte Kind sei unverletzt geblieben. Die Beamten rochen Alkohol im Atem der 28-Jährigen – einen Test zur Ermittlung des Atemalkoholwertes verweigerte sie aber. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Das könnte Sie auch interessieren: Balkoneinsturz in Langenhorn: Kann mir das auch passieren, Herr Professor?

Mutter und Kind wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Frau droht eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. (dpa/mp)