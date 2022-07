Bei Wohnungsbrand im Norden: Ein Toter, zwei Verletzte

Bei einem Feuer in Lübeck ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen: Der Brand war in der Wohnung der betroffenen Person ausgebrochen. Der Einsatz war schwierig.

Als die Feuerwehr um 2.45 Uhr alarmiert wurde und kurz darauf am Tatort an der Clemensstraße – unweit des berühmten Holstentors und gegenüber der Musik- und Kongresshalle (MUK) – eintraf, hatten die Kräfte Probleme, ihre Wagen in die schmale Altstadtstraße zu manövrieren.

Bei Wohnungsbrand in Lübeck: Ein Toter, zwei Verletzte

Bei dem Einsatz wurde eine Drehleiter von der Böttcherstraße aus eingesetzt, Feuerwehrkräfte gingen auch zu Fuß über das Treppenhaus in die Wohnung im zweiten Stock. Laut Lagedienst bargen sie eine tote Person; Geschlecht und Alter seien noch unklar. In der Wohnung darüber wurden zwei Nachbarn mit Fluchthauben gerettet. Sie kamen verletzt in Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte den Bereich ab und übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. (dg)