Bei Hamburg: Mann kommt mit Auto von Straße ab und fährt gegen Baum – tot

Seevetal –

Schreckliches Unglück am Vatertag: Bei einem Unfall in Seevetal (Landkreis Harburg) bei Hamburg ist am Donnerstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen.

Laut Polizei war der Familienvater gegen 5.30 Uhr nach rechts von der Seevetalstraße abgekommen und „mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit“ gegen einen Baum gefahren. Das Auto überschlug sich und landete im Seitengraben.

Bei Hamburg: Mann kommt mit Auto von Straße ab – tot

Feuerwehrleute versuchten, den eingeklemmten Fahrer rechtzeitig zu befreien und in ein Krankenhaus zu bringen. Am Ende vergeblich – der Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (dg)