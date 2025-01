Nahe Hamburg: Gruppe junger Männer geraten in Streit – dann fällt ein Schuss

Gefährlicher Vorfall am Donnerstagnachmittag in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg): In einer belebten Fußgängerzone gerieten mehrere Männer in Streit, dann wurde geschossen.

Zu dem Vorfall kam es gegen 16 Uhr an der Bergedorfer Straße. Laut Zeugen sollen im Bereich der Kreissparkasse zwei Gruppen junger Männer in Streit geraten sein, wie die Polizei sagte. Im Verlauf dieses Streits soll aus einer der Gruppen ein Schuss abgefeuert worden sein.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Noch bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Beteiligten. Verletzte gab es nicht. Nähere Einzelheiten wollten die Ermittlungsbehörden nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können. Tel. (04152) 800 30.