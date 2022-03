Bei Hamburg: Fuchs verirrt sich auf Dach – und gerät in Not

Fuchs, du hast dich verlaufen! Ein tierischer Einsatz in Schenefeld (Kreis Pinneberg) hielt am Mittwoch die Feuerwehr auf Trab. Ein Fuchs war in luftige Höhen gestiegen und kam nicht mehr herunter.

Raufkommen geht immer, nur runter ist manchmal dann schwierig. Diese Erfahrung machte auch ein Fuchs am Mittwochmorgen im Kiebitzweg. Er war auf das Vordach des Schenefelder Einkaufszentrums geklettert und nicht mehr selbst in der Lage zum Abstieg.

Schenefeld: Fuchs wird per Drehleiter gerettet

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr schritten gemeinsam mit Mitarbeitern vom Wildtier- und Artenschutzzentrum aus Klein Offenseth-Sparrieshoop mit einer Drehleiter zur Tat und holten den Fuchs aus neun Metern Höhe zurück auf den Boden.

Nach einer kurzen Überprüfung der Wildtierexperten wurde der Fuchs wieder auf freien Fuß gelassen.