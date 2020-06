Bei Hamburg: Blitz trifft Reetdachhaus – 150 Feuerwehrleute im Einsatz

In Jork (Landkreis Stade) steht ein Reetdachhaus nach einem Blitzeinschlag in Vollbrand. Gegen 17 Uhr war der Blitz in das Gebäude eingeschlagen, in dem normalerweise Erntehelfer untergebracht sind.

Das Reet fing Feuer und die Flammen breiteten sich schnell aus, bis das Dach komplett in Brand war. Rund 150 Feuerwehrleute versuchen derzeit das Gebäude zu retten – allerdings ist das Haus bereits bis auf die Grundmauern heruntergebrannt.

Die Rauchsäule sieht man derweil bis nach Hamburg. Verletzte gibt es nach ersten Informationen keine.