Bei Hamburg: 89-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall

Eine 89-Jährige aus Wedel im Kreis Pinneberg, die von einem Auto angefahren worden war, ist am Dienstag in einem Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Montag von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall geschah um 9.51 Uhr auf der Rissener Straße. Anschließend sei die Frau in eine Klinik gebracht worden, wo sie am Dienstag ihren Verletzungen erlegen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Seniorin die Fahrbahn bei Grün überquert und war dann von einem aus einem Supermarktparkplatz einbiegenden Auto erfasst worden.