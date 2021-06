Bald wieder Urlaub in Dänemark?: Regierung lockert Einreisebeschränkungen

Vergangene Woche hatte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in einer TV-Debatte angekündigt, über die Einreisebeschränkungen nach Dänemark diskutieren zu wollen. Dieses Versprechen hat sie gehalten. Am Mittwoch verhandelten die dänischen Parteien bis tief in die Nacht und beschlossen tatsächlich Lockerungen der Beschränkungen. Für Urlauber gab es allerdings keine neuen Ergebnisse.

Bis Mitternacht verhandelten am Mittwoch alle dänischen Partien über die schnellere Lockerung der Corona-Maßnahmen, da sich auch in Dänemark die Infektionszahlen besser entwickelt haben als erwartet. Viele hatten daher gehofft, dass nun endlich auch die Grenze für Urlauber geöffnet werden könnte. Ein Segen sowohl für die vielen vor allem deutschen Touristen, die bereits einen Dänemark-Urlaub gebucht haben, als auch für die dänische Tourismusbranche.

Urlaub in Dänemark: Lockerungen ja, Grenzöffnung nein

Diese Hoffnungen wurden allerdings nicht erfüllt. Die Einreisebeschränkungen wurden zwar gelockert, die Grenze an sich soll aber noch nicht geöffnet werden. Dänemark hatte seine Grenzen – darunter auch die nach Deutschland – am 14. März geschlossen. Für Ausländer bedeutete das, dass sie nur noch mit triftigem Einreisegrund ins Land durften.

Das könnte Sie auch interessieren:Ärger um Mietkosten: Keine Kohle für Urlauber in Dänemark

Am Montag dürfen nun zunächst Ausländer mit einer Immobilie in Skandinavien wieder einreisen sowie Eltern und Großeltern von sich in Dänemark befindlichen Ausländern. Wer einen Partner auf der anderen Seite hat, darf die Grenze nun auch überqueren. Gleiches gilt für Geschäftsleute. Für Urlauber bleibt die Grenze allerdings geschlossen.

Urlaub in Dänemark: Weitere Verhandlungen angekündigt

Spätestens am 29. Mai werde die Regierung neue Informationen zur Grenzsituation veröffentlichen, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am späten Mittwochabend. Ursprünglich hatte sie diese Informationen bis zum 1. Juni angekündigt. Um der Tourismusbranche mehr Sicherheit zu geben, werde dies nun etwas vorgezogen, sagte Frederiksen. Laut Regierungsangaben soll dann „ein Plan für eine kontrollierte und schrittweise Wiedereröffnung des Sommertourismus” stehen.

Bis dahin müssen sich Touristen noch gedulden. Dass mit dem Beginn der Sommerferien Ende Juni, ein Urlaub in Dänemark wieder möglich sein könnte, bleibt aber weiterhin wahrscheinlich.