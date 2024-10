Herbstferien im Norden: So ist die Buchungslage – „stellen Trend fest“

Bald beginnen in Schleswig-Holstein die Herbstferien. Für viele noch einmal Anlass für eine Urlaubsreise. Auch spontan lassen sich im Norden noch Unterkünfte finden.

Wer kurz entschlossen in den kommenden Wochen Urlaub in Schleswig-Holstein machen möchte, hat noch gute Chancen, eine Unterkunft zu finden. „Die Buchungslage in Schleswig-Holstein ist für die Herbstferien gegenwärtig bis auf wenige Ausnahmen noch verhalten“, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Bettina Bunge.

Viele kurzfristige Buchungen in der Nebensaison

Die Menschen warteten noch ab.„Erfahrungsgemäß nehmen die Buchungen jedoch mit der näher rückenden Ferienzeit zu“, sagte Bunge. „Generell stellen wir aber bereits seit einigen Jahren den Trend zu immer kurzfristigeren Buchungen insbesondere in der Nebensaison fest.“

In den Destinationen an der Nordsee befinden sich die Buchungszahlen der TASH zufolge aktuell (Stand 27. September) im Herbst auf Vorjahresniveau oder leicht dahinter. Das Nordseeheilbad Büsum mache hier eine Ausnahme, dort herrsche eine hohe Auslastung. Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel herrsche hingegen schon eine gute Buchungslage in vielen Nordsee-Destinationen.

Ferienwohnungen an der Ostsee noch frei

Das Binnenland meldet im Herzogtum Lauenburg eine sehr gute Auslastung für den Herbst, wie die TASH weiter mitteilte. Andere Destinationen haben demnach noch sehr viele freie Unterkünfte zu vergeben. Auch für die Weihnachtfeiertage und den Jahreswechsel gibt es noch freie Kapazitäten in allen Kategorien.

Die Ostsee berichtet der Tourismus-Agentur ebenfalls von unterschiedlichen Zahlen in den Urlaubsorten. Flensburg meldet etwa Zahlen auf Vorjahresniveau, Travemünde ist sehr gut gebucht, vor allem während der Aktion „Glücksmomente“. Dennoch sind im Herbst den Angaben zufolge noch Ferienwohnungen zu haben. Über den Jahreswechsel sind die Unterkünfte in Travemünde bereits überwiegend belegt. (dpa/mp)