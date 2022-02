Kaum ist Sturmtief „Zeynep“ vorbeigezogen, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) direkt die nächste Unwetterwarnung ausgesprochen. Die Eisenbahngesellschaft Metronom stellt den Zugverkehr am Sonntag deshalb wieder schrittweise ein.

So seien nach 21 Uhr keine Züge von Metronom, Enno und Erixx mehr unterwegs, wie das Unternehmen in Uelzen ankündigte. Voraussichtlich bis Montagnachmittag sei ein Bus-Notverkehr geplant. Am Sonntag waren zunächst auf vielen Strecken wieder Züge gefahren, es kam allerdings zu Zugausfällen, Verspätungen und Fahrplanabweichungen.

Fahrgäste wurden gebeten, sich vorab im Internet zu informieren. Der DWD warnt abermals vor der Gefahr schwerer Sturmböen in der Nacht zum Montag. Das Unternehmen hatte seit Mittwoch schon mehrmals den Zugverkehr aufgrund der Stürme im Norden eingestellt.

Bereits jetzt sei unter anderem die Strecke zwischen Hannover und Bienenbüttel aufgrund von Sturmschäden nicht befahrbar, teilte Metronom mit. Auch zwischen Hamburg-Harburg und Buchholz sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. In Hamburg-Harburg bestehe Anschluss an die S-Bahn.

Wegen der Schäden könne auch der Erixx zwischen Gifhorn (Stadt) und Uelzen nicht fahren. Zwischen Hildesheim und Hannover gebe es ebenfalls einen Schienenersatzverkehr. Gleiches gelte für den Enno zwischen Braunschweig und Hildesheim. (dpa/mp)