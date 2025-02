Es ist schon wieder passiert. Regelmäßig sprengen Kriminelle Geldautomaten in die Luft – in der Nacht zu Donnerstag schlugen sie im niedersächsischen Heidekreis zu. Drei Verdächtige lieferten sich anschließend eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei, bis sie schließlich festgenommen wurden. Alle Geldautomaten-Coups haben etwas gemeinsam: Die Kriminellen gehen rücksichtslos vor, dabei setzen sie auf entlegene Filialen und schnelle Fluchtautos. Auch in Hamburg nehmen die Fälle zu.