Auto erfasst Pferde: Zwei Mädchen bei Reitunfall auf Ostseeinsel schwer verletzt

Bei einem Reitunfall auf einer Bundesstraße auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Mädchen im Alter von neun und elf Jahren schwer verletzt worden.

Die Pferde der Kinder seien am Montagabend beim Überqueren der Straße nahe der Gemeinde Pudagla aus bislang unbekannten Gründen mit ihnen durchgegangen und von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Rettungshubschrauber brachten die beiden Reiterinnen in ein Krankenhaus. Eine 13-jährige Beifahrerin des Autos erlitt leichte Verletzungen, der 75-jährige Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Laut Polizei verendete eines der beim Zusammenprall verletzten Pferde noch am Unfallort. Die Beamten übergaben das andere Tier dem Pferdehalter mit leichten Verletzungen. Infolge des Unfalls sperrte die Polizei den betroffenen Abschnitt der B111 zwischenzeitlich für etwa drei Stunden. (dpa)