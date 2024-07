Auto brennt in Reinbek: Verdacht auf Brandstiftung – Festnahmen

Nächtlicher Einsatz in Reinbek: In der Straße Ostlandring ist in der Nacht zu Montag ein Auto in Brand geraten. Die Polizei tippt auf Brandstiftung.

Wie die zuständige Leitstelle der Polizei in Lübeck bestätigte, ist das Feuer im Ostlandring gegen 1:30 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Ein am Straßenrand abgestellter schwarzer VW Golf mit Oldesloer Kennzeichen brannte von innen völlig aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Doch schon bald stellte sich ein Verdacht auf Brandstiftung ein.

Aus diesem Grund wurde die Kriminalpolizei Lübeck hinzugezogen. Kurze Zeit später konnten in der Nähe zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Sie wurden vorübergehend festgenommen. Die Ermittlungen laufen. (ng)