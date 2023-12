Auffahrunfall auf Autobahn im Norden: Zwei Verletzte

Ein Mann (38) hat auf der A1 in Richtung Osnabrück einen Unfall verursacht, bei dem er sowie ein 19-Jähriger verletzt wurden. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus.

Der Unfall geschah gegen 18.45 Uhr auf der Autobahn 1 nahe Dinklage im Landkreis Vechta. Am Donnerstagabend sei ein 38-Jähriger aus Warendorf in Nordrhein-Westfalen mit seinem Wagen auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs gewesen, so die Polizei am Freitag.

Wegen einer Baustelle wollte er auf die mittlere Spur wechseln und wurde langsamer. Das bemerkte ein 19 Jahre alter Autofahrer hinter ihm zu spät und fuhr auf. Beide Männer wurden leicht verletzt und kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 32.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (dpa/jek)