Auf offener Straße: Mann sticht neuen Partner seiner Ex-Freundin nieder – tot

Handewitt -

„Plötzlich war überall Blaulicht“, berichtet ein Anwohner. In Handewitt bei Flensburg ist es am Mittwoch laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der einer durch mehrere Messerstiche getötet wurde.

Gegen 18 Uhr alarmierten Anwohner den Rettungsdienst und die Polizei. Obwohl Notarzt und Rettungswagen nach wenigen Minuten an der Schulstraße im Ortsteil Weding eintrafen, war es bereits zu spät: Das Opfer verstarb noch an der Einsatzstelle, wie die Polizei mitteilte.

Handewitt bei Flensburg: Mann sticht Partner seiner Ex-Freundin nieder

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter, einen 35-Jährigen, widerstandslos fest und brachten ihn in Gewahrsam. Nach ersten Informationen soll es sich bei dem Opfer um den aktuellen Lebenspartner seiner Ex-Freundin handeln. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Streit: Mann fährt anderen mit Auto an – Mordkommission ermittelt

Die Tat spielte sich in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes auf offener Straße zwischen geparkten Autos ab. Die genauen Umstände sowie der Tathergang sind bislang noch unklar. Die Mordkommission und Spurensicherung waren vor Ort und haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Handewitt bei Flensburg: Anwohner schockiert über Tötungsdelikt

Anwohner zeigten sich am Abend betroffen und schockiert. Das die sonst so ruhige Wohngegend Schauplatz eines Tötungsdeliktes wird, konnte sich keiner vorstellen. Bis spät in den Abend hinein war die Schulstraße weiträumig abgesperrt, Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden als Sichtschutz rund um das Opfer aufgestellt. (mhö)